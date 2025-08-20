Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Древние предки людей обитали среди хвойных: исследования показали их выносливость к холоду

Ранние приматы обитали в холодных и умеренных зонах не менее 18 миллионов лет
Зоосфера

Шестьдесят шесть миллионов лет назад на территории Северной Америки царили долгие тёмные зимы, и уже тогда здесь жили мелкие приматы, приспособленные к снегу и льду. Новый анализ окаменелостей и климатических моделей переворачивает привычное представление о тропическом происхождении приматов, уводя их родословную в холодные северные леса.

Обезьяна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обезьяна

Северные истоки рода

Учёные из Университета Рединга использовали климатическую систему Кёппена — Гейгера для оценки среды, в которой жили древнейшие приматы. Карты показали: они обитали в зонах с жарким летом и морозной зимой, похожих на современные леса Верхнего Среднего Запада. Вероятность их происхождения из Северной Америки составила 70 %, а из Западной Европы — 30 %. Эти районы находились примерно на 45° северной широты, что указывает на значительные сезонные колебания температуры.

Передвижения по климатическим зонам

Окаменелости фиксируют присутствие вида только в местах его сохранения, поэтому учёные применили программное обеспечение BayesTraits и климатическую модель Хэдли для реконструкции маршрутов. Выяснилось, что ранние приматы жили в холодных или умеренных условиях не менее 18 миллионов лет. Их перемещения часто совпадали с пересечением климатических границ, а средняя протяжённость таких переходов достигала 349 миль, что способствовало изоляции и образованию новых видов.

Стратегии выживания в холоде

Как могли мелкие приматы переживать зиму с дефицитом пищи? Вероятным ответом стала спячка. Сегодня карликовые лемуры на Мадагаскаре проводят под землёй до семи месяцев в году, снижая обмен веществ и температуру тела. Эти наблюдения подтверждают, что у предков могла существовать аналогичная адаптация.

Роль локальных климатических изменений

Исследователи обнаружили: для выживания важнее скорость местных изменений, чем глобальная температура. Резкие перепады заставляли приматов мигрировать или исчезать. Это особенно актуально сегодня, когда многие леса меняются быстрее, чем когда-либо, а специализированные виды оказываются в группе риска.

Переосмысление происхождения

Долгое время происхождение приматов связывали с тёплыми экваториальными лесами. Однако применение единых климатических критериев показало: многие "паратропические" места находок были прохладными смешанными лесами. Это ставит под сомнение гипотезы, связывающие ключевые черты приматов с тропической средой. Возможно, первые хватательные конечности и направленные вперёд глаза формировались среди хвойных, где источником пищи служили фрукты и соки растений умеренного пояса.

Наследие выносливости

Ранние приматы были подвижными, способными преодолевать сотни миль и приспосабливаться к суровым условиям, прежде чем их потомки расселились по тропикам. Их история — напоминание о том, что выносливость всегда была частью эволюционного успеха рода, но медленная адаптация могла вести к вымиранию. Сегодня люди, наследники этого выносливого происхождения, сами влияют на климат и должны помнить, как быстро может измениться судьба видов.

Уточнения

Прима́ты - отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
