Гориллы выбирают новую группу не случайно: прошлое определяет будущее их связей

Длительные связи между группами позволяют гориллам сохранять контакты годами

Во многих видах животных особи одного или обоих полов покидают свою родную группу и присоединяются к другой. У некоторых, как у людей и горилл, этот процесс может происходить несколько раз в жизни. Такое расселение помогает избежать инбридинга, сохраняет генетическое разнообразие и влияет на структуру социальных связей. Но как именно принимается решение о переходе в новую группу?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская горилла

Новые данные из многолетнего наблюдения

Исследование Цюрихского университета, основанное на более чем 20-летних наблюдениях Фонда горилл Дайан Фосси в Руанде, показало: выбор самок горилл зависит от сочетания инстинктов, памяти и социального опыта.

Избегание знакомых самцов

Самки не выбирают группы случайно. Размер или соотношение полов роли не играют — решающее значение имеет прошлый опыт. Они избегают групп, где есть самцы, с которыми они выросли, что может снижать риск родственного спаривания. При этом знакомство само по себе не является фактором — важен контекст совместного взросления.

Поиск надёжных союзников

Стремление быть рядом с уже знакомыми самками оказывало даже большее влияние на выбор новой группы. Общая история помогала снизить стресс от перехода и становилась своего рода "рекомендацией" в пользу группы или её лидера. Особенно значимыми были связи длительностью более пяти лет и с недавними контактами за последние два года.

Долговременные связи между группами

Частые пересечения и взаимодействия между группами позволяют гориллам сохранять социальные связи на протяжении многих лет. Это расширяет сеть контактов и напоминает человеческие сообщества, где дружба может сохраняться даже при смене окружения.

Значение для охраны природы

Понимание того, что выбор группы связан с прошлым опытом и социальными контактами, важно для программ сохранения вида. Сохранение целостности групп и их среды обитания помогает поддерживать здоровую социальную структуру, что критично для благополучия популяций.

Уточнения

Гори́ллы - род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.

