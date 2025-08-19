Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексей Чумаков: караоке-бизнес приносит певцу миллионную прибыль – подробности
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров
Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота
Грубые ткани наволочек усиливают трение и повреждают кожу: косметологи
Эксперты назвали детали, от которых зависит срок службы корпусной мебели
Конор Никсон из NASA: везикулы в метане на Титане могут стать шагом к жизни

Гориллы выбирают новую группу не случайно: прошлое определяет будущее их связей

Длительные связи между группами позволяют гориллам сохранять контакты годами
2:15
Зоосфера

Во многих видах животных особи одного или обоих полов покидают свою родную группу и присоединяются к другой. У некоторых, как у людей и горилл, этот процесс может происходить несколько раз в жизни. Такое расселение помогает избежать инбридинга, сохраняет генетическое разнообразие и влияет на структуру социальных связей. Но как именно принимается решение о переходе в новую группу?

Гигантская горилла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская горилла

Новые данные из многолетнего наблюдения

Исследование Цюрихского университета, основанное на более чем 20-летних наблюдениях Фонда горилл Дайан Фосси в Руанде, показало: выбор самок горилл зависит от сочетания инстинктов, памяти и социального опыта.

Избегание знакомых самцов

Самки не выбирают группы случайно. Размер или соотношение полов роли не играют — решающее значение имеет прошлый опыт. Они избегают групп, где есть самцы, с которыми они выросли, что может снижать риск родственного спаривания. При этом знакомство само по себе не является фактором — важен контекст совместного взросления.

Поиск надёжных союзников

Стремление быть рядом с уже знакомыми самками оказывало даже большее влияние на выбор новой группы. Общая история помогала снизить стресс от перехода и становилась своего рода "рекомендацией" в пользу группы или её лидера. Особенно значимыми были связи длительностью более пяти лет и с недавними контактами за последние два года.

Долговременные связи между группами

Частые пересечения и взаимодействия между группами позволяют гориллам сохранять социальные связи на протяжении многих лет. Это расширяет сеть контактов и напоминает человеческие сообщества, где дружба может сохраняться даже при смене окружения.

Значение для охраны природы

Понимание того, что выбор группы связан с прошлым опытом и социальными контактами, важно для программ сохранения вида. Сохранение целостности групп и их среды обитания помогает поддерживать здоровую социальную структуру, что критично для благополучия популяций.

Уточнения

Гори́ллы - род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки
Военные новости
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Уход за пушистыми волосами: мастер по прическам Бохо перечислила пять эффективных способов
Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя
Анализ изотопов показал, что древние псовые ели больше оленей и овцебыков, чем волки
Тренеры: перед занятиями со штангой новичкам нужно 2–4 недели подготовительных упражнений
Евросоюз увеличил импорт российского газа на 9,4%
Пирс Крисмен: гробница под Эль-Хазне в Петре стала редкой капсулой времени
Эксперты Рыбного Союза: жирная рыба с резким запахом не подходит для фольги
Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.