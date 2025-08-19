Люди начали приручать волков иначе, чем думали учёные: новая модель меняет историю одомашнивания

Анализ изотопов показал, что древние псовые ели больше оленей и овцебыков, чем волки

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

История отношений людей и собак уходит в глубокую древность, но сценарий их появления в жизни человека мог быть иным, чем предполагалось раньше. Вместо того чтобы ждать, когда волки приблизятся к лагерям, наши предки сами забирали маленьких волчат и выращивали их, закладывая основы одомашнивания задолго до сельского хозяйства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медведь против волка

Человек как инициатор одомашнивания

По новой модели, охотники-собиратели позднего плейстоцена регулярно забирали детёнышей до отлучения от матери, воспитывали их в лагере и из поколения в поколение отдавали предпочтение самым дружелюбным особям. Эту гипотезу поддерживают исследования ARCHE, RBINS, Сиднейского университета и ANU, показывающие, что люди сознательно отбирали животных, лучше приспособленных к жизни рядом с ними.

Древние свидетельства совместной жизни

Череп из пещеры Гойе в Бельгии, датируемый 36-31,7 тыс. лет назад, и находка из пещеры Разбойничья в Сибири возрастом около 33 тыс. лет имеют признаки, отличные от волчьих. Они указывают на существование собакоподобных псовых задолго до известного погребения в Бонн-Оберкасселе (14,2 тыс. лет назад), где собака была похоронена вместе с людьми.

Выращивание и социализация щенков

Волчата рождаются слепыми, и ранний контакт с человеком способен повлиять на их поведение. Современные данные подтверждают, что выращенные человеком волки могут крепко привязываться к тем, кто о них заботится. В отличие от теории самоодомашнивания, эта модель предполагает активный уход, отбор и разведение более ручных псовых рядом с жильём.

Следы в рационе и поведении

Анализ стабильных изотопов и микроизноса зубов из граветтского поселения Предмости показал: собакоподобные псовые ели больше северных оленей и овцебыков, тогда как волки — мясо мамонтов. Различия в пище и манере жевания говорят о разной роли животных в жизни людей.

Параллели с современными традициями

У австралийских аборигенов до сих пор существует обычай забирать щенков динго, выкармливать их, а затем отпускать. Даже при таком цикле люди вновь и вновь брали детёнышей из нор, закрепляя более спокойный характер у будущих поколений псовых.

Компаньоны до официального одомашнивания

В иорданском погребении возрастом более 16 тыс. лет человек был похоронен с рыжей лисицей — пример эмоциональной связи с хищниками задолго до сельского хозяйства. Сезонные скопления животных у источников пищи усиливали контакт с социализированными псовыми и облегчали поиск новых щенков.

Возраст костей, химический состав коллагена, износ зубов и логика воспитания щенков согласуются между собой. Наши предки не ждали, пока волки приблизятся к лагерю, а сами отправлялись за ними, каждую весну выбирая себе будущих компаньонов.

Уточнения

Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

