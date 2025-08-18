Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гигантские хищники мезозоя применяли уникальные тактики: новые данные об их черепах

Спинозавр охотился на рыбу и водных животных с помощью длинной узкой морды
Зоосфера

Несмотря на сходство во внешности — мощные черепа, острые зубы и грозный облик, — плотоядные динозавры использовали разные приёмы, чтобы справиться с добычей. Недавнее исследование Бристольского университета показало, что стратегии охоты у этих хищников были куда разнообразнее, чем считалось ранее.

Титанозавр
Фото: Openverse by Dan Lundberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Титанозавр

Разные пути к успеху в охоте

Учёные изучили 18 видов тероподов мезозойской эры, включая тираннозавра рекса, гиганотозавра и спинозавра. Анализ 3D-моделей окаменелых черепов с применением инженерных методов, используемых для расчёта прочности мостов, помог понять, как сила укуса распределялась по костям. Результаты показали: сходное телосложение вовсе не гарантирует одинаковую тактику.

Лезвия вместо дробилки

Гиганотозавр обладал вытянутым черепом и острыми, как ножи, зубами, больше подходящими для разрезания, чем для дробления. Вероятно, он отрывал крупные куски плоти, а не ломал кости. Палеонтологи сравнивают его зубы с сочетанием клыков большой белой акулы и комодского варана. Этот гигант мелового периода, возможно, охотился на зауроподов, в том числе группами, хотя это остаётся предметом споров.

Хищник рек и озёр

Спинозавр заметно отличался от сухопутных собратьев. Его конические зубы и длинная узкая морда с высоко расположенными ноздрями указывают на водный образ жизни. Судя по строению тела — коротким задним конечностям, длинному хвосту, возможно, похожему на весло, и "парусу" на спине — он был мастером охоты на крупную рыбу и водных животных, действуя скорее как копьё, чем как челюсти наземного хищника.

Абсолютная сила укуса

Тираннозавр рекс пошёл по иному пути. Его короткий и мощный череп в сочетании с огромными челюстными мышцами позволял развивать феноменальную силу укуса, одной из крупнейших среди всех наземных животных. Такой подход давал преимущество в конкурентной среде позднего мелового периода: T. rex мог мгновенно убить добычу, разгрызать кости и удерживать трофей от других хищников.

Выживание в жёсткой экосистеме

По словам исследователей, уникальная стратегия питания T. rex сформировалась под давлением высокой конкуренции. В отличие от более ранних тероподов, полагавшихся на скорость или рубящие удары, этот хищник был создан для решающего, финального удара, что повышало шансы на успех в борьбе за ресурсы.

Разнообразие стратегий

Работа палеонтологов показала, что черепа динозавров — это не просто внешнее сходство, а отражение адаптации к конкретным условиям. Одни виды были ориентированы на разрезание или дробление, другие — на охоту в воде. Это разнообразие объясняется разными эпохами, средами обитания и типами добычи, что и сформировало уникальные охотничьи тактики каждого вида.

Уточнения

Диноза́вры - группа архозавров из клады авеметатарзалий.

