Самое скрытное млекопитающее Калифорнии показалось учёным: фото стали научным прорывом

Вид бурозубки Маунт-Лайелл обитает на высоте 2100–3000 метров в Сьерра-Неваде

Зоосфера

Высоко в горах восточной Сьерра-Невады в Калифорнии живёт крошечное млекопитающее, лёгкое как две скрепки, которое больше века ускользало от объективов. В начале этой зимы трое студентов решили исправить эту ситуацию и поставить рекорд — запечатлеть редчайшую бурозубку Маунт-Лайелл на камеру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Землеройка в природе

Первая удачная охота с фотоаппаратом

Студенты Пракрит Джейн, Харпер Форбс и фотограф дикой природы Вишал Субраманьян из Калифорнийской академии наук установили около 150 ловушек: пластиковые стаканчики с мучными червями и кошачьим кормом. Проверка каждые два часа в морозные ночи и перенос ловушек помогли избежать повторного поимки тех же особей и свести стресс животных к минимуму.

За три ночи они поймали бурозубку длиной 9-10 см и весом 2-3 грамма. Генетический анализ образцов тканей с кончика хвоста подтвердил вид. По словам Джейна, на каждую удачную фотографию приходилось десятки кадров, где землеройка успевала скрыться.

Как работала мини-студия

Чтобы получить качественные снимки, команда создала полевую фотостудию: белая доска для контраста, террариум с листьями и камера в режиме серийной съёмки. Каждое животное выпускали на месте поимки и угощали мучным червём, чтобы восполнить энергию. В итоге удалось запечатлеть пять бурозубок Маунт-Лайелл и десять особей родственных видов.

Почему землеройки не попадали в объектив

Внешне похожие на мышей, землеройки относятся к отряду насекомоядных и обитают в сырых туннелях под альпийскими осоками. Их размеры, скорость и скрытность затрудняют съёмку. Инфракрасные вспышки фотоловушек они, вероятно, не замечают, но и не останавливаются, а датчики движения срабатывают редко. Вид Lyell живёт в болотистых высокогорьях на высоте 2100-3000 метров, куда биологи выбираются нечасто.

Новые возможности для науки

До недавнего времени музейные образцы вида добывали при других исследованиях, что не позволяло изучать поведение животных. Теперь, имея эталонные фото, биологи смогут обучать алгоритмы распознавания и находить бурозубок на старых архивных кадрах. Это открывает перспективы для анализа популяции без вреда для животных.

Угроза исчезновения

Несмотря на успех экспедиции, прогнозы тревожны. По данным Калифорнийского университета в Беркли, к 2080-м бурозубка потеряет до 89% ареала, если потепление продолжится. Повышение температуры на 1,5 °C может привести к подъёму границы леса и высыханию болот, где она живёт. При ареале всего 90 км² один пожар или засуха способны уничтожить значительную часть популяции.

Шанс на спасение

Учёные используют генетические образцы, чтобы найти участки с прохладным и влажным микроклиматом, способные стать убежищем. Защита таких мест может сохранить бурозубку и экосистему, частью которой она является.

Вдохновение для будущих исследователей

"Никто не ожидал, что всё получится с первой попытки", — признаётся Субраманьян.

Форбс планирует сделать обучающее видео для школьников, напоминая, что интерес к природе начинается с любопытства. Джейн подчёркивает: сотни видов землероек в мире до сих пор остаются неизученными, и этот успех может вдохновить студентов искать их, пока климатические перемены не стали фатальными.

Уточнения

Калифо́рния - штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

