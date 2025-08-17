В Амазонке нашли пиранью с глазом Саурона: новый вид удивил окраской и образом жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Зоосфера

В бассейне реки Шингу в Амазонке учёные описали новый вид рыбы — Myloplus sauron. Название вдохновлено чёткой чёрной полосой и ярко-оранжевыми пятнами на теле, напоминающими знаменитое "Око Саурона" из "Властелина колец". Несмотря на грозный окрас, этот представитель семейства Serrasalmidae оказался мирным травоядным, близким родственником паку и далеким от хищных пираний.

Пираньи
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пираньи

Анатомия и питание

M. sauron оснащён плоскими зубами, удивительно похожими на человеческие, которые идеально подходят для измельчения твёрдых плодов и семян. В сезон паводков рыба использует эту адаптацию, питаясь фруктами, падающими в воду с затопленных берегов. Такая особенность позволяет ей успешно конкурировать за ресурсы в богатой, но изменчивой экосистеме Амазонки.

Как определили новый вид

Команда учёных применила ДНК-штрихкодирование и детальный морфологический анализ, сравнив M. sauron с близкими видами M. aylan и M. schomburgkii. Были изучены такие признаки, как форма тела, количество чешуек и особенности окраски. Результаты однозначно подтвердили, что M. sauron — отдельный вид с узким ареалом обитания.

Экологическое значение открытия

Река Шингу — уникальный приток Амазонки, где уже зарегистрировано более 600 видов рыб, многие из которых не встречаются больше нигде. Однако этот регион сталкивается с угрозами: строительство гидроэлектростанций изменяет сезонные разливы, а золотодобыча загрязняет воду ртутью и наносит ущерб местным экосистемам. Название, связанное с популярной культурой, призвано привлечь внимание к необходимости охраны этого биологического богатства.

Уточнения

Амазо́нка - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
