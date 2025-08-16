Следы мелового океана скрыты под соснами: исследование воссоздало его облик впервые

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Зоосфера

Шестьдесят шесть миллионов лет назад на месте нынешних сосновых лесов Луизианы плескалось тёплое внутреннее море, где царствовали мозазавры — гигантские морские рептилии длиной до 15 метров. Новое исследование Майкла Дж. Полсина из Университета штата Мэриленд впервые объединило разрозненные находки окаменелостей, сейсмические данные и керны скважин, чтобы воссоздать картину древних морей региона.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Ключевые находки

  • Мозазавры: редкие обнажения мелового периода в округе Бьенвиль принесли зуб прогнатодона — одного из крупнейших хищников своего времени.

  • Глобальные связи: находки связывают древние воды Луизианы с бассейном Южной Атлантики, показывая, что эти рептилии были распространены по всему миру.

  • Сейсмические мегаряби: обнаружены гигантские дюны (высотой до 16 м и протяжённостью более 500 м), сформированные цунами после падения Чиксулубского метеорита.

  • Следы вымирания: слой с мегарябью отмечает момент массового исчезновения мозазавров, аммонитов и других видов мелового периода.

Переход к эпохе млекопитающих

  • В керне нефтяной скважины возрастом 63-62 млн лет обнаружена челюсть Anisonchus fortunatus — копытного млекопитающего размером с кошку.

  • Эта находка — самое древнее наземное млекопитающее в Луизиане, свидетельствующее о быстрой адаптации видов после вымирания динозавров.

  • Контраст между зубом морского хищника и крошечной челюстью млекопитающего символизирует смену эпох.

Методы исследования

  • Объединены музейные коллекции, новые полевые работы, микроскопия кернов и сейсморазведка нефтяной отрасли.

  • Такой междисциплинарный подход позволил создать временную шкалу от позднего мела до раннего палеоцена.

Значение для науки

  • Подтверждены древние океанические связи между Америкой и Африкой.

  • Мегарябь в Луизиане дополняет аналогичные следы цунами в Техасе и Мексике, демонстрируя масштаб катастрофы.

  • Исследование даёт новые данные для моделей вымирания и восстановления экосистем.

Перспективы

  • Поднятия соляных куполов и буровые керны Луизианы остаются перспективными источниками ископаемых.

  • Каждый новый фрагмент — шанс глубже понять, как жизнь переживает катастрофы и перестраивается после них.

История Луизианы — это путь от тропического моря, полного 15-метровых хищников, к ландшафту, готовому к появлению людей. Всё это стало возможным лишь после космического удара, который изменил правила игры для всей биосферы.

Уточнения

Диноза́вры - группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
