Следы мелового океана скрыты под соснами: исследование воссоздало его облик впервые

Шестьдесят шесть миллионов лет назад на месте нынешних сосновых лесов Луизианы плескалось тёплое внутреннее море, где царствовали мозазавры — гигантские морские рептилии длиной до 15 метров. Новое исследование Майкла Дж. Полсина из Университета штата Мэриленд впервые объединило разрозненные находки окаменелостей, сейсмические данные и керны скважин, чтобы воссоздать картину древних морей региона.
Мозазавры: редкие обнажения мелового периода в округе Бьенвиль принесли зуб прогнатодона — одного из крупнейших хищников своего времени.
Глобальные связи: находки связывают древние воды Луизианы с бассейном Южной Атлантики, показывая, что эти рептилии были распространены по всему миру.
Сейсмические мегаряби: обнаружены гигантские дюны (высотой до 16 м и протяжённостью более 500 м), сформированные цунами после падения Чиксулубского метеорита.
Следы вымирания: слой с мегарябью отмечает момент массового исчезновения мозазавров, аммонитов и других видов мелового периода.
В керне нефтяной скважины возрастом 63-62 млн лет обнаружена челюсть Anisonchus fortunatus — копытного млекопитающего размером с кошку.
Эта находка — самое древнее наземное млекопитающее в Луизиане, свидетельствующее о быстрой адаптации видов после вымирания динозавров.
Контраст между зубом морского хищника и крошечной челюстью млекопитающего символизирует смену эпох.
Объединены музейные коллекции, новые полевые работы, микроскопия кернов и сейсморазведка нефтяной отрасли.
Такой междисциплинарный подход позволил создать временную шкалу от позднего мела до раннего палеоцена.
Подтверждены древние океанические связи между Америкой и Африкой.
Мегарябь в Луизиане дополняет аналогичные следы цунами в Техасе и Мексике, демонстрируя масштаб катастрофы.
Исследование даёт новые данные для моделей вымирания и восстановления экосистем.
Поднятия соляных куполов и буровые керны Луизианы остаются перспективными источниками ископаемых.
Каждый новый фрагмент — шанс глубже понять, как жизнь переживает катастрофы и перестраивается после них.
История Луизианы — это путь от тропического моря, полного 15-метровых хищников, к ландшафту, готовому к появлению людей. Всё это стало возможным лишь после космического удара, который изменил правила игры для всей биосферы.
Диноза́вры - группа архозавров из клады авеметатарзалий.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.