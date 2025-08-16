Угроза с морских глубин достигает берегов: искусственный интеллект помогает её устранить

На берегах залива Аниндильяква обитают детёныши дюгоней и кожистые черепахи

В заливе Карпентария удалось зафиксировать тревожную картину: на каждые одиннадцать футбольных полей береговой линии приходится в среднем одна брошенная рыболовная сеть. Эти "призрачные" снасти становятся смертельной угрозой для морской жизни, но теперь их обнаруживают и убирают с помощью дронов с искусственным интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыболовная сеть

Масштаб проблемы

По оценкам ФАО, от 46 до 70 % крупного пластикового мусора в море составляет "призрачный" пластик — потерянные или выброшенные снасти.

Ежегодно в океане дрейфует около 640 000 тонн таких отходов.

Сети убивают китов, дельфинов, дюгоней, морских черепах, а разлагаясь, превращаются в микропластик.

На берегах залива Аниндильяква живут детёныши дюгоней и гнездящиеся кожистые черепахи, для которых даже одна выброшенная сеть может стать угрозой сохранению вида.

Как работают дроны с ИИ

Дроны исследовали 52 мили береговой линии и выявили 72 сети размером от 20 дюймов до 16 футов.

Алгоритмы машинного обучения распознают цвет и текстуру шпагата на фоне песка и растительности.

Сети помечают с воздуха, а затем рейнджеры на катере "Джарангва" поднимают их с помощью лебёдки.

Обнаруживаются даже частично зарытые сети, которые видны лишь как небольшой узел на поверхности.

Преимущества беспилотников

Замена дорогостоящих вертолётных патрулей.

Возможность работы в сезон дождей и в удалённых районах.

Минимальные эксплуатационные расходы — стоимость топлива и зарядки аккумуляторов.

Быстрое реагирование: сеть, замеченную в начале недели, можно убрать за пару дней.

Подготовка местных команд

Десять рейнджеров получили сертификат III по авиации (дистанционное пилотирование).

Обслуживание техники и смена батарей происходят на месте, что ускоряет работу и сохраняет рабочие места в сообществе.

Результаты и планы

Уже убрано более 30 тонн сетей, поплавков и верёвок, освобождены участки, где черепахи откладывают яйца.

Планируется новая кампания в сезон пассатов, когда на берег выбрасывает снасти из Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи и северной Австралии.

Рассматриваются варианты устойчивого финансирования — от грантов до углеродных кредитов.

Глобальный потенциал

Методика дронового мониторинга с участием местных сообществ может применяться от Гавайев до Галапагосов.

Лёгкие дроны перевозят на лодках и вездеходах, заряжают от портативных солнечных панелей.

Международные правила маркировки снастей и электронные метки помогут отслеживать владельцев брошенных сетей.

Опыт Аниндильяквы показывает: сочетание технологий, вовлечения местных жителей и надёжного финансирования способно эффективно решать проблему "призрачных сетей" и предотвращать её усугубление в будущем.

Уточнения

Рыболовная сеть - плетённое из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.

