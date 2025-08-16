Угроза с морских глубин достигает берегов: искусственный интеллект помогает её устранить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В заливе Карпентария удалось зафиксировать тревожную картину: на каждые одиннадцать футбольных полей береговой линии приходится в среднем одна брошенная рыболовная сеть. Эти "призрачные" снасти становятся смертельной угрозой для морской жизни, но теперь их обнаруживают и убирают с помощью дронов с искусственным интеллектом.

Рыболовная сеть
Фото: commons.wikimedia.org by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыболовная сеть

Масштаб проблемы

  • По оценкам ФАО, от 46 до 70 % крупного пластикового мусора в море составляет "призрачный" пластик — потерянные или выброшенные снасти.

  • Ежегодно в океане дрейфует около 640 000 тонн таких отходов.

  • Сети убивают китов, дельфинов, дюгоней, морских черепах, а разлагаясь, превращаются в микропластик.

  • На берегах залива Аниндильяква живут детёныши дюгоней и гнездящиеся кожистые черепахи, для которых даже одна выброшенная сеть может стать угрозой сохранению вида.

Как работают дроны с ИИ

  • Дроны исследовали 52 мили береговой линии и выявили 72 сети размером от 20 дюймов до 16 футов.

  • Алгоритмы машинного обучения распознают цвет и текстуру шпагата на фоне песка и растительности.

  • Сети помечают с воздуха, а затем рейнджеры на катере "Джарангва" поднимают их с помощью лебёдки.

  • Обнаруживаются даже частично зарытые сети, которые видны лишь как небольшой узел на поверхности.

Преимущества беспилотников

  • Замена дорогостоящих вертолётных патрулей.

  • Возможность работы в сезон дождей и в удалённых районах.

  • Минимальные эксплуатационные расходы — стоимость топлива и зарядки аккумуляторов.

  • Быстрое реагирование: сеть, замеченную в начале недели, можно убрать за пару дней.

Подготовка местных команд

  • Десять рейнджеров получили сертификат III по авиации (дистанционное пилотирование).

  • Обслуживание техники и смена батарей происходят на месте, что ускоряет работу и сохраняет рабочие места в сообществе.

Результаты и планы

  • Уже убрано более 30 тонн сетей, поплавков и верёвок, освобождены участки, где черепахи откладывают яйца.

  • Планируется новая кампания в сезон пассатов, когда на берег выбрасывает снасти из Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи и северной Австралии.

  • Рассматриваются варианты устойчивого финансирования — от грантов до углеродных кредитов.

Глобальный потенциал

  • Методика дронового мониторинга с участием местных сообществ может применяться от Гавайев до Галапагосов.

  • Лёгкие дроны перевозят на лодках и вездеходах, заряжают от портативных солнечных панелей.

  • Международные правила маркировки снастей и электронные метки помогут отслеживать владельцев брошенных сетей.

Опыт Аниндильяквы показывает: сочетание технологий, вовлечения местных жителей и надёжного финансирования способно эффективно решать проблему "призрачных сетей" и предотвращать её усугубление в будущем.

Уточнения

Рыболовная сеть - плетённое из нитей орудие лова, или сетное орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы в большом количестве.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

