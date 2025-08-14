Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пепел и кости в Анатолии открыли новое окно в прошлое: эволюция млекопитающих предстала иначе

Учёные точно датировали турецкие окаменелости возрастом 7–10 миллионов лет
Комплекс окаменелых пластов в центральной части Турции стал ключом к более точному пониманию эволюции млекопитающих. Слои вулканического пепла, перемежающиеся с костями, позволили впервые точно определить возраст находок — от 7 до 10 миллионов лет. Такой результат стал возможен благодаря аргон-аргоновому методу, который превращает микроскопические зёрна вулканического стекла в своеобразные "часы" с погрешностью в считанные сотни тысяч лет.

Раскопки череп коровы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки череп коровы

Как работает аргон-аргоновое датирование

  • На протяжении десятилетий возраст турецких окаменелостей определяли лишь приблизительно, относя их к позднему миоцену.

  • Ранее датировка строилась на сравнении с находками из других регионов, что давало погрешность в 2-3 млн лет.

  • Команда Ферхата Кайи из Зоологической службы Индии и Университета Оулу отобрала образцы пемзы и лапилли, образовавшихся при древних извержениях.

  • При остывании вулканическое стекло "запирало" аргон, и по соотношению его изотопов удалось вычислить возраст с точностью до 0,3 млн лет.

  • Исследователи получили пять точек привязки, позволивших точно датировать десятки слоёв с окаменелостями.

Почему важна Центральная Анатолия

  • Регион расположен на стыке Африки, Азии и Европы, что делало его перекрёстком миграций млекопитающих.

  • Здесь находят уникальные комплексы фауны, в том числе останки уранопитека — крупной человекообразной обезьяны, потенциально родственной ранним гоминидам.

  • Новый анализ показал, что турецкий уранопитек жил 7,5-8,2 млн лет назад, почти одновременно с Anadoluvius (8,7 млн лет).

Находки и климатическая история

  • В датированных слоях собрано более 2600 образцов — от трёхпалых лошадей до саблезубых кошек.

  • Около 9,5 млн лет назад влажные леса начали сменяться лугами, а к 7,4 млн лет назад процесс завершился.

  • Эти изменения совпали с глобальным похолоданием, зафиксированным в океанических отложениях, и повлияли на рацион и поведение животных.

Пересмотр истории приматов

  • Точные даты Anadoluvius и уранопитека возобновили споры о месте происхождения гоминид.

  • Возможен сценарий, при котором ранние гоминиды обитали в Восточном Средиземноморье и мигрировали в Африку.

  • Команда планирует расширить исследования по всей Центрально-Анатолийской вулканической провинции, используя дистанционное зондирование для поиска новых слоёв пепла.

Уточнения

Млекопита́ющие - класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
