Пепел и кости в Анатолии открыли новое окно в прошлое: эволюция млекопитающих предстала иначе

Комплекс окаменелых пластов в центральной части Турции стал ключом к более точному пониманию эволюции млекопитающих. Слои вулканического пепла, перемежающиеся с костями, позволили впервые точно определить возраст находок — от 7 до 10 миллионов лет. Такой результат стал возможен благодаря аргон-аргоновому методу, который превращает микроскопические зёрна вулканического стекла в своеобразные "часы" с погрешностью в считанные сотни тысяч лет.

Как работает аргон-аргоновое датирование

На протяжении десятилетий возраст турецких окаменелостей определяли лишь приблизительно, относя их к позднему миоцену.

Ранее датировка строилась на сравнении с находками из других регионов, что давало погрешность в 2-3 млн лет.

Команда Ферхата Кайи из Зоологической службы Индии и Университета Оулу отобрала образцы пемзы и лапилли, образовавшихся при древних извержениях.

При остывании вулканическое стекло "запирало" аргон, и по соотношению его изотопов удалось вычислить возраст с точностью до 0,3 млн лет.

Исследователи получили пять точек привязки, позволивших точно датировать десятки слоёв с окаменелостями.

Почему важна Центральная Анатолия

Регион расположен на стыке Африки, Азии и Европы, что делало его перекрёстком миграций млекопитающих.

Здесь находят уникальные комплексы фауны, в том числе останки уранопитека — крупной человекообразной обезьяны, потенциально родственной ранним гоминидам.

Новый анализ показал, что турецкий уранопитек жил 7,5-8,2 млн лет назад, почти одновременно с Anadoluvius (8,7 млн лет).

Находки и климатическая история

В датированных слоях собрано более 2600 образцов — от трёхпалых лошадей до саблезубых кошек.

Около 9,5 млн лет назад влажные леса начали сменяться лугами, а к 7,4 млн лет назад процесс завершился.

Эти изменения совпали с глобальным похолоданием, зафиксированным в океанических отложениях, и повлияли на рацион и поведение животных.

Пересмотр истории приматов

Точные даты Anadoluvius и уранопитека возобновили споры о месте происхождения гоминид.

Возможен сценарий, при котором ранние гоминиды обитали в Восточном Средиземноморье и мигрировали в Африку.

Команда планирует расширить исследования по всей Центрально-Анатолийской вулканической провинции, используя дистанционное зондирование для поиска новых слоёв пепла.

Уточнения

