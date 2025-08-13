Панголин скрывался миллионы лет: находка в Индо-Бирме меняет научные представления

Панголин — одно из самых скрытных млекопитающих на планете — стал центром научной сенсации. Исследователи из Зоологической службы Индии выявили скрытую популяцию в горах Индо-Бирмы, которая отделилась от китайского панголина около 3,4 млн лет назад. Это открывает возможность признания девятого вида в роду.
Проанализированы 41 геном панголинов, включая митохондриальную ДНК из конфискованных чешуек и музейных экспонатов.
Разрыв в генетических "штрихкодах" составил 3,8 % — этого достаточно для выделения нового вида Manis indoburmanica.
Дополнительными признаками стали оливково-коричневый цвет чешуи и особенности строения черепа.
Учёные отмечают необходимость дальнейших исследований, включая сбор полных ядерных геномов и большего количества черепов.
Научное название влияет на финансирование, законы и природоохранные меры.
Отсутствие официального статуса вида позволит браконьерам заявлять, что груз не относится к охраняемым таксонам.
Идут споры о приоритете названий — возможно, историческое Manis aurita должно заменить новое.
В 2019 году по всему миру конфисковано 128 тонн чешуи панголинов.
В 2023 году в Индонезии изъято 1,2 тонны, что эквивалентно почти 5900 животным.
Торговля ведётся в основном в страны Восточной Азии для нужд традиционной медицины.
Из-за падения численности азиатских видов браконьеры всё чаще переключаются на африканских панголинов.
Длина тела, количество чешуйчатых гребней и масса индо-бирманского панголина пока недостаточно исследованы.
Полевые работы ведутся в Аруначал-Прадеше и на севере Мьянмы.
Секвенирование ядерной ДНК поможет выяснить, есть ли скрещивания с соседними видами.
Включение нового вида в национальные законы и Приложение I CITES.
Усиление патрулирования по маршрутам контрабанды через коридор Силигури и пограничные районы Мьянмы.
Применение спутниковых меток для изучения ареала, мест размножения и сезонных перемещений.
Открытие индо-бирманского панголина показывает, что даже крупные млекопитающие могут оставаться незамеченными. Будет ли он признан отдельным видом или исчезнет до завершения исследований, зависит от согласованных действий науки, политиков и правоохранителей.
Панголи́ны или я́щеры - отряд плацентарных млекопитающих. Название панголины происходит от малайск. pengguling - "сворачивающийся в шар".
