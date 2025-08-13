Панголин скрывался миллионы лет: находка в Индо-Бирме меняет научные представления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Панголин — одно из самых скрытных млекопитающих на планете — стал центром научной сенсации. Исследователи из Зоологической службы Индии выявили скрытую популяцию в горах Индо-Бирмы, которая отделилась от китайского панголина около 3,4 млн лет назад. Это открывает возможность признания девятого вида в роду.

Ящер панголин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ящер панголин

Генетические данные и первые выводы

  • Проанализированы 41 геном панголинов, включая митохондриальную ДНК из конфискованных чешуек и музейных экспонатов.

  • Разрыв в генетических "штрихкодах" составил 3,8 % — этого достаточно для выделения нового вида Manis indoburmanica.

  • Дополнительными признаками стали оливково-коричневый цвет чешуи и особенности строения черепа.

  • Учёные отмечают необходимость дальнейших исследований, включая сбор полных ядерных геномов и большего количества черепов.

Значение правильной классификации

  • Научное название влияет на финансирование, законы и природоохранные меры.

  • Отсутствие официального статуса вида позволит браконьерам заявлять, что груз не относится к охраняемым таксонам.

  • Идут споры о приоритете названий — возможно, историческое Manis aurita должно заменить новое.

Незаконная торговля панголинами

  • В 2019 году по всему миру конфисковано 128 тонн чешуи панголинов.

  • В 2023 году в Индонезии изъято 1,2 тонны, что эквивалентно почти 5900 животным.

  • Торговля ведётся в основном в страны Восточной Азии для нужд традиционной медицины.

  • Из-за падения численности азиатских видов браконьеры всё чаще переключаются на африканских панголинов.

Что ещё предстоит изучить

  • Длина тела, количество чешуйчатых гребней и масса индо-бирманского панголина пока недостаточно исследованы.

  • Полевые работы ведутся в Аруначал-Прадеше и на севере Мьянмы.

  • Секвенирование ядерной ДНК поможет выяснить, есть ли скрещивания с соседними видами.

Следующие шаги по защите

  • Включение нового вида в национальные законы и Приложение I CITES.

  • Усиление патрулирования по маршрутам контрабанды через коридор Силигури и пограничные районы Мьянмы.

  • Применение спутниковых меток для изучения ареала, мест размножения и сезонных перемещений.

Открытие индо-бирманского панголина показывает, что даже крупные млекопитающие могут оставаться незамеченными. Будет ли он признан отдельным видом или исчезнет до завершения исследований, зависит от согласованных действий науки, политиков и правоохранителей.

Уточнения

Панголи́ны или я́щеры - отряд плацентарных млекопитающих. Название панголины происходит от малайск. pengguling - "сворачивающийся в шар".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
