Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов

Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
3:33
Зоосфера

В пустыне на юге Перу палеонтологи сделали открытие, которое может изменить наше понимание эволюции морских млекопитающих. Был обнаружен новый вид, получивший название Perucetus colossus — массивное морское животное, жившее около 39-40 миллионов лет назад. По словам специалистов, его вес мог достигать невероятных 340 тонн, что значительно превышает массу современного синего кита, самого тяжёлого животного нашего времени.

останки Perucetus colossus
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
останки Perucetus colossus

"Есть большая вероятность, что некоторые особи побили рекорд самого тяжёлого животного в мире", — заявил палеонтолог Национального музея естественной истории в Штутгарте Эли Амсон.

Из песков Перу в научные лаборатории

Около двадцати окаменелых костей Perucetus colossus были найдены в 2010 году группой исследователя Марио Урбины. Их размеры и вес оказались столь впечатляющими, что на транспортировку останков в Лиму ушло три года.

Среди находок — позвонки, рёбра и часть бедренной кости. Каждый позвонок весил свыше 100 килограммов. Исследователи воссоздали примерную форму тела с помощью компьютерного моделирования и данных о строении схожих современных животных.

"Каждый позвонок весит более 100 кг, что просто потрясающе", — сказала доктор из Королевского института естественных наук Бельгии Ребекка Беннион .

Размеры и вес: меньше по длине, но тяжелее

Длина Perucetus colossus оценена в 17-20 метров, что меньше, чем у синего кита, но его масса могла варьироваться от 85 до 340 тонн. Для сравнения, средний синий кит весит около 150-190 тонн.

Только скелет древнего гиганта весил от 5,3 до 7,6 тонн — в два с лишним раза больше, чем у синего кита. Плотные кости замедляли его передвижение, но обеспечивали возможность погружаться глубже и стабильно держаться в воде.

Кит или ламантин

Исследователи предполагают, что по образу жизни Perucetus colossus мог быть ближе к ламантину, чем к киту. Он, вероятно, обладал мощной мускулатурой и толстым слоем жира, что обеспечивало значительную плавучесть и позволяло добывать пищу в толще воды, а не у поверхности.

"Он сильно отличается от всего, что мы нашли до сих пор", — отметил эксперт по морским млекопитающим Феликс Маркс.

Гигантизм, возникший раньше, чем думали

До этого открытия считалось, что гигантизм у китообразных возник около 4,5 миллионов лет назад. Однако находка Perucetus colossus доказывает, что колоссальные размеры были возможны более чем 30 миллионов лет назад.

"Что удивительно в Перуцете, так это то, что он продемонстрировал, что такая масса была возможна более 30 миллионов лет назад", — пояснил куратор морских млекопитающих Музея естественной истории в Лондоне Ричард Сабин.

Эволюционный тупик

Несмотря на свои размеры, этот вид не оставил потомков и вымер, вероятно, из-за изменений климата и экосистем. Уникальные адаптации, позволившие ему достичь таких масштабов, могли одновременно стать и причиной исчезновения.

Уточнения

Палеонтоло́гия — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды. Она включает в себя изучение фоссилий (ископаемых остатков) и определяет эволюцию организмов, а также их взаимодействие с окружающей средой (палеоэкология).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
