Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов

В пустыне на юге Перу палеонтологи сделали открытие, которое может изменить наше понимание эволюции морских млекопитающих. Был обнаружен новый вид, получивший название Perucetus colossus — массивное морское животное, жившее около 39-40 миллионов лет назад. По словам специалистов, его вес мог достигать невероятных 340 тонн, что значительно превышает массу современного синего кита, самого тяжёлого животного нашего времени.
"Есть большая вероятность, что некоторые особи побили рекорд самого тяжёлого животного в мире", — заявил палеонтолог Национального музея естественной истории в Штутгарте Эли Амсон.
Около двадцати окаменелых костей Perucetus colossus были найдены в 2010 году группой исследователя Марио Урбины. Их размеры и вес оказались столь впечатляющими, что на транспортировку останков в Лиму ушло три года.
Среди находок — позвонки, рёбра и часть бедренной кости. Каждый позвонок весил свыше 100 килограммов. Исследователи воссоздали примерную форму тела с помощью компьютерного моделирования и данных о строении схожих современных животных.
"Каждый позвонок весит более 100 кг, что просто потрясающе", — сказала доктор из Королевского института естественных наук Бельгии Ребекка Беннион .
Длина Perucetus colossus оценена в 17-20 метров, что меньше, чем у синего кита, но его масса могла варьироваться от 85 до 340 тонн. Для сравнения, средний синий кит весит около 150-190 тонн.
Только скелет древнего гиганта весил от 5,3 до 7,6 тонн — в два с лишним раза больше, чем у синего кита. Плотные кости замедляли его передвижение, но обеспечивали возможность погружаться глубже и стабильно держаться в воде.
Исследователи предполагают, что по образу жизни Perucetus colossus мог быть ближе к ламантину, чем к киту. Он, вероятно, обладал мощной мускулатурой и толстым слоем жира, что обеспечивало значительную плавучесть и позволяло добывать пищу в толще воды, а не у поверхности.
"Он сильно отличается от всего, что мы нашли до сих пор", — отметил эксперт по морским млекопитающим Феликс Маркс.
До этого открытия считалось, что гигантизм у китообразных возник около 4,5 миллионов лет назад. Однако находка Perucetus colossus доказывает, что колоссальные размеры были возможны более чем 30 миллионов лет назад.
"Что удивительно в Перуцете, так это то, что он продемонстрировал, что такая масса была возможна более 30 миллионов лет назад", — пояснил куратор морских млекопитающих Музея естественной истории в Лондоне Ричард Сабин.
Несмотря на свои размеры, этот вид не оставил потомков и вымер, вероятно, из-за изменений климата и экосистем. Уникальные адаптации, позволившие ему достичь таких масштабов, могли одновременно стать и причиной исчезновения.
Палеонтоло́гия — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды. Она включает в себя изучение фоссилий (ископаемых остатков) и определяет эволюцию организмов, а также их взаимодействие с окружающей средой (палеоэкология).
