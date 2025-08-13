Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Найден ключ к сердцу любой кошки: три простых действия, делающих её счастливой

Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
1:26
Зоосфера

Даже самые преданные кошатники иногда задумываются: чем заняться с питомцем, чтобы время было не только приятным, но и полезным? Вот три проверенных способа, которые подарят вашей любимице максимум удовольствия.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

1. Игра в охоту

На первом месте — активная игра. Лучший вариант — имитация охоты с помощью удочек с перьями или меховыми насадками.
Совет: выделите на это хотя бы несколько минут утром или вечером, когда кошки наиболее активны. Такие игры помогают питомцу выплеснуть энергию и поддерживать физическую форму.

2. Расчесывание и почесывание спинки

Кошки обожают, когда их чешут, но тут важен правильный инструмент. Откажитесь от щёток с острыми металлическими зубцами, чтобы не повредить кожу. Выберите мягкую расчёску или гребень, подходящий для шерсти вашей породы. Это не только приятно, но и полезно для ухода за шерстью.

3. Поглаживания с правильным подходом

Поглаживание — целая наука.

  • Двигайтесь мягко и нежно.

  • Лучшие зоны — спина, область ушей и шеи.

  • Избегайте живота, лап и хвоста: большинство кошек не любят прикосновений в этих местах.

Такие простые, но внимательные жесты помогут укрепить вашу связь с пушистым другом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
