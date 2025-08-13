В вашем доме живёт хищник: почему кошка нападает на вас, даже если любит

Нападение кошки на хозяина является проявлением инстинкта охоты: зоопсихологи

Иногда острые зубы любимца направлены вовсе не на игрушку, а на руки или ноги хозяина. Если поведение становится проблемным, стоит обратиться к специалисту. Но есть исключение — ситуации, когда кошка просто… играет в охоту.

Игра или агрессия

Владелец может воспринять такие выпады как агрессию, но чаще это обычное развлечение. Кошка не злится — она реализует охотничий инстинкт.

Чаще всего "атаки" случаются утром или вечером: питомец напрыгивает из-за угла или подготавливается к прыжку, переступая задними лапами в характерной "боевой стойке".

Почему это происходит

Если кот не выходит на улицу и не может охотиться в естественной среде, он будет искать способ выплеснуть энергию. И нередко "добычей" становится человек.

Как перенаправить охоту

Играйте дважды в день по 5-10 минут. Используйте удочки, мячики, мягкие игрушки.

Переключайте внимание : если видите, что кошка собирается напасть, предложите ей мячик или другой предмет для атаки.

Давайте нагрузку: активные игры помогают снять возбуждение и удовлетворить инстинкт без вреда для вас.

Регулярная игра — самый простой способ сохранить и ваш комфорт, и гармонию в отношениях с пушистым охотником.

Уточнения

