Миллионы лет в тени: как незаметный дракон пережил динозавров

Ученые: борнеоской ящерице без ушей угрожают вырубка лесов и торговля
Зоосфера

На острове Борнео, среди густых тропических джунглей, скрывается удивительное создание — борнеоская ящерица без ушей (Lanthanotus borneensis). Её неровная чешуя и мощное тело придают ей вид доисторического хищника, словно сошедшего со страниц легенд о драконах. Если бы у неё были крылья, можно было бы поверить, что она способна изрыгать пламя. Но в действительности эта полуводная рептилия предпочитает тихую, скрытную жизнь вдали от человеческих глаз.

борнеоская ящерица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
борнеоская ящерица

Ящерицу почти невозможно встретить случайно: она искусно прячется и активна в основном ночью. Для учёных каждая встреча с ней — событие, ведь этот вид настолько редок, что герпетологи называют его своим "Святым Граалем".

Древние корни

Считается, что ближайший предок Lanthanotus borneensis отделился от родственных видов ещё в меловом периоде — от 145 до 66 миллионов лет назад. Эта рептилия — единственный представитель семейства Lanthanotidae, что делает её эволюционным реликтом.

Отсутствие наружных ушей и дало ей название "ящерица без ушей", однако слышать она всё же умеет. Длина тела взрослой особи может достигать 50 сантиметров вместе с головой и хвостом. При этом хвост у неё цепкий и не способен к регенерации, в отличие от многих других ящериц.

Удивительные повадки

Помимо внешности, ящерица поражает необычным поведением. Она может раздувать горло, как лягушка, и при этом пользоваться языком так же, как змеи. Такой набор умений делает её уникальной среди рептилий.

В природе эти мини-драконы питаются дождевыми червями, крабами и рыбой. На охоту выходят ночью, пользуясь своим острым зрением и слухом. Размножение происходит в воде, и брачные игры могут продолжаться несколько часов подряд.

Связующее звено эволюции

Некоторые учёные предполагают, что борнеоская ящерица может оказаться "недостающим звеном" между змеями и ящерицами. Её строение и поведение содержат признаки обеих групп, что делает её особенно ценной для изучения эволюционных процессов.

Угрозы и охрана

Несмотря на устойчивость к условиям дикой природы, вид находится под угрозой исчезновения. Согласно данным Международного союза охраны природы, главные опасности — вырубка лесов и незаконная торговля экзотическими животными. Из-за своей редкости и необычного вида ящерица часто становится желанной добычей для коллекционеров.

Учёные настаивают на усилении мер по её защите, включая создание охраняемых территорий и строгий контроль за вывозом животных.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
