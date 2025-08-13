Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Сегодня сложно представить панду без бамбуковой ветки в лапах. Эти милые "бамбуковые медведи" известны как убеждённые вегетарианцы, способные съедать до 30 килограммов зелёных побегов в день. Но, как выяснилось, так было не всегда.

Панда в Московском Зоопарке
Фото: moscowzoo.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Панда в Московском Зоопарке

Европейские корни и мясное прошлое

Учёные Института КАН проанализировали форму челюстей и зубов древних панд и пришли к неожиданному выводу: менее 20 тысяч лет назад их предки были всеядными. В их рацион входило не только растительное, но и животное происхождение — примерно как у других млекопитающих.

Сенсацию дополнило ещё одно открытие: останки древних панд нашли в Венгрии. Это позволило предположить, что вид появился в Европе, а не в Азии, как считалось раньше.

Как панды стали вегетарианцами

Постепенный переход на растительную диету, по мнению исследователей, связан с изменениями в среде обитания и доступности пищи. Со временем бамбук стал основой рациона, а хищные привычки ушли в прошлое.

Сегодняшние панды — символ нежности и уязвимости, но их недавнее прошлое напоминает: в природе всё меняется.

Уточнения

Больша́я па́нда или бамбу́ковый медве́дь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающий некоторыми признаками енотов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
