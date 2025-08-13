Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайна уличных котов: раскрыта их странная связь с исцелением от рака

Мурлыканье кошек способствует регенерации и снижению стресса: ученые
Зоосфера

Иностранные исследователи провели эксперимент, результаты которого удивили даже скептиков: бездомные кошки, возможно, способны помогать людям в борьбе с онкологией.

Кошки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошки

Причины такого явления пока остаются загадкой, но ученые выдвинули гипотезу, которая звучит неожиданно, а порой — почти мистически.

Отчёты клиник и удивительные совпадения

Академики изучили медицинские отчёты онкологических клиник и обратили внимание на редкие случаи полного выздоровления пациентов, когда медицина давала мало шансов. Оказалось, что у многих из них был один общий фактор — особая любовь к бездомным кошкам.

При этом люди не делали ничего особенного: просто подкармливали животных, а те ждали их на улице, тёрлись о ноги и громко мурлыкали перед едой.

Гипотеза "тонкой связи"

По одной из версий, уличные коты могут чувствовать людей, которые одновременно добры, внешне благополучны, но при этом страдают от тяжёлого недуга. Взаимодействие с такими животными будто бы создаёт особую энергетическую связь, благотворно влияющую на здоровье.

Сила мурлыканья

Не все учёные готовы поддержать "мистическую" версию, однако большинство согласились: мурлыканье кошек действительно способно оказывать положительное воздействие на организм. Считается, что низкочастотные вибрации этого звука могут способствовать расслаблению, снижению стресса и даже улучшению регенеративных процессов.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
