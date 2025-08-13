Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аспирин в консервации: почему этот метод теперь под запретом – мнение врачей
Чёрные точки на стекле автомобиля предотвращают коррозию и утечки
Ванкувер входит в список лучших городов мира по качеству жизни
Перелёты на Бали станут экологичнее: Pertamina делает шаг в будущее воздушных перевозок
Строители назвали материалы сайдинга, устойчивые к выцветанию на солнце
Упражнение в низком приседе улучшает подвижность суставов и растягивает мышцы бедра
Для профилактики бляшек в сосудах нужно ограничить сахар и жирное
Кофе как секрет красоты: рецепт домашнего скраба для упругой кожи
Кушанашвили заявил, что у Дмитрия Диброва и его жены Полины разные галактики

Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью

Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
3:56
Зоосфера

История дружбы между человеком и собакой — одна из самых древних и трогательных в нашей цивилизации. Мы привыкли думать, что всё началось просто: дикие волки, привлечённые запахом пищи, осмелели и подошли к людям. Смелые и терпеливые особи получили еду, а люди — верного помощника. Этот образ веками казался очевидным и правильным.

Древний человек с волчонком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний человек с волчонком

Но археология и генетика последних лет говорят: всё было куда сложнее, и, возможно, именно человек сделал первый шаг, руководствуясь не сентиментальностью, а суровым прагматизмом.

Разрушение мифа о самоодомашнивании

Долгие годы ученые придерживались так называемой теории "самоодомашнивания", предложенной Рэймондом и Лорной Коппингер. Согласно ей, волки стали подходить к человеческим поселениям примерно 12 000 лет назад, когда появились первые оседлые общины и мусорные свалки. Там можно было без труда добыть пищу, и более лояльные к человеку животные получали преимущество в выживании.

Однако факты не укладываются в эту картину

  • Время не сходится: самые древние останки, уже относящиеся к собакам, датируются 36 000 лет назад — намного раньше земледелия и свалок.
  • Нет ресторанов: охотники-собиратели почти не оставляли отходов — каждая часть туши использовалась или пряталась от хищников.
  • Опасность была реальной: волк ледникового периода — грозный конкурент и угроза, а не милый сосед.

Всё это указывает на то, что инициатива шла не от волков, а от людей.

Модель человеческой инициативы: как всё могло быть

По новой гипотезе, охотники каменного века целенаправленно забирали волчат из логовищ. Важный биологический нюанс: волчата в первые недели жизни проходят критический период социализации и могут "запечатлеть" человека как часть своей стаи. Вырастить такого щенка в лагере гораздо проще, чем пытаться приручить взрослого зверя.

Зачем древним охотникам были нужны волки

  • Тёплая шкура: в ледниковом климате волчий мех был ценнейшим ресурсом. Выращивая зверя до взрослого возраста, человек получал качественную шкуру без опасной охоты.
  • Ритуалы и символы: волк мог иметь культовое значение, быть посредником между человеком и духами охоты.
  • Эмпатия: склонность заботиться о детёнышах других видов встречается и у животных, и у людей. Возможно, эмоциональная привязанность сыграла свою роль.

От волка к собаке: путь длиной в тысячелетия

Первое поколение приручённых волчат, вырастая, могло уходить в дикую природу, но уже сохранять определённую толерантность к людям. Эти "полудикие" волки образовывали особые популяции вокруг стоянок, из которых снова брали щенков. Так, постепенно, проходил естественный отбор на более лояльных и менее агрессивных животных.

Параллель мы видим у австралийских аборигенов и их отношения с динго — щенков растили в лагере, но не разводили целенаправленно, и поэтому динго остались на полпути к домашним животным.

Новое понимание древней дружбы

Эта версия истории меняет взгляд на наших предков: они были не пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса, умевшими работать с поведением животных и целенаправленно изменять его.

Дружба человека и собаки началась не у тёплого костра в поселении земледельцев, а среди ледяных ветров плейстоцена, когда охотник каменного века забрал из логова крошечного волчонка. С этого момента началась одна из самых удивительных историй симбиоза в природе — история, продолжающаяся и сегодня.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Психолог Леонова назвала главное условие подготовки ребёнка к школе
Мёд улучшает вкус и текстуру пирога, снижая гликемический индекс — мнение пекарей
Заправка полного бака увеличивает риск поломки топливной системы
Гарвардские учёные: редкие, но интенсивные тренировки полезны для людей с диабетом
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Госдолг США впервые превысил 37 триллионов долларов
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Задержка жидкости летом: 5 продуктов, вызывающих отеки, о которых вы не знали
OpenAI о ChatGPT: чат-бот не распознает эмоциональную зависимость, нужна доработка
Секреты смузи: как улучшить здоровье кожи с помощью одного рецепта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.