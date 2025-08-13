Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью

Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения

История дружбы между человеком и собакой — одна из самых древних и трогательных в нашей цивилизации. Мы привыкли думать, что всё началось просто: дикие волки, привлечённые запахом пищи, осмелели и подошли к людям. Смелые и терпеливые особи получили еду, а люди — верного помощника. Этот образ веками казался очевидным и правильным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний человек с волчонком

Но археология и генетика последних лет говорят: всё было куда сложнее, и, возможно, именно человек сделал первый шаг, руководствуясь не сентиментальностью, а суровым прагматизмом.

Разрушение мифа о самоодомашнивании

Долгие годы ученые придерживались так называемой теории "самоодомашнивания", предложенной Рэймондом и Лорной Коппингер. Согласно ей, волки стали подходить к человеческим поселениям примерно 12 000 лет назад, когда появились первые оседлые общины и мусорные свалки. Там можно было без труда добыть пищу, и более лояльные к человеку животные получали преимущество в выживании.

Однако факты не укладываются в эту картину

Время не сходится: самые древние останки, уже относящиеся к собакам, датируются 36 000 лет назад — намного раньше земледелия и свалок.

Всё это указывает на то, что инициатива шла не от волков, а от людей.

Модель человеческой инициативы: как всё могло быть

По новой гипотезе, охотники каменного века целенаправленно забирали волчат из логовищ. Важный биологический нюанс: волчата в первые недели жизни проходят критический период социализации и могут "запечатлеть" человека как часть своей стаи. Вырастить такого щенка в лагере гораздо проще, чем пытаться приручить взрослого зверя.

Зачем древним охотникам были нужны волки

Тёплая шкура: в ледниковом климате волчий мех был ценнейшим ресурсом. Выращивая зверя до взрослого возраста, человек получал качественную шкуру без опасной охоты.

От волка к собаке: путь длиной в тысячелетия

Первое поколение приручённых волчат, вырастая, могло уходить в дикую природу, но уже сохранять определённую толерантность к людям. Эти "полудикие" волки образовывали особые популяции вокруг стоянок, из которых снова брали щенков. Так, постепенно, проходил естественный отбор на более лояльных и менее агрессивных животных.

Параллель мы видим у австралийских аборигенов и их отношения с динго — щенков растили в лагере, но не разводили целенаправленно, и поэтому динго остались на полпути к домашним животным.

Новое понимание древней дружбы

Эта версия истории меняет взгляд на наших предков: они были не пассивными наблюдателями, а активными участниками процесса, умевшими работать с поведением животных и целенаправленно изменять его.

Дружба человека и собаки началась не у тёплого костра в поселении земледельцев, а среди ледяных ветров плейстоцена, когда охотник каменного века забрал из логова крошечного волчонка. С этого момента началась одна из самых удивительных историй симбиоза в природе — история, продолжающаяся и сегодня.

