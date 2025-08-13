Монстр из глубин с трезубцами во рту: древний хищник из бездны снова показался людям

Плащеносная акула существует около 80 миллионов лет и считается живым ископаемым

Плащеносая акула (Chlamydoselachus anguineus) — один из самых загадочных обитателей глубин, сохранивший древние черты своих предков на протяжении примерно 80 миллионов лет. Она пережила эпоху динозавров и до сих пор почти не изменилась, из-за чего её называют "живым ископаемым".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плащеносная акула в глубинах

Уникальный облик

Эта акула достигает до 2 метров в длину и больше похожа на гигантского угря, чем на привычную нам акулу. Её шесть пар жаберных щелей окаймлены волнистыми складками кожи, за что вид и получил название.

Рот у неё широкий, с тремя рядами зубов, каждый из которых напоминает миниатюрный трезубец — идеальный инструмент для удержания скользкой добычи. Окраска — коричневато-серая, что помогает сливаться с тёмной водой.

Поведение и питание

Плащеносые акулы предпочитают глубины от 200 до 1500 метров, заселяя Атлантический и Тихий океаны, особенно континентальные склоны и подводные каньоны. Их рацион — преимущественно кальмары, но они могут есть и костистых рыб, и других акул.

Гибкие челюсти и острые зубы позволяют им глотать добычу, почти равную им по размеру. Ученые предполагают, что они могут бросаться на жертву "змеиным" движением, но в природе такое пока не удавалось наблюдать.

Редкие встречи с человеком

Из-за глубоководного образа жизни эти акулы крайне редко попадаются на глаза. Первые живые кадры были получены лишь в 2004 году, а в 2007-м одну особь сфотографировали у побережья Японии. Обычно их обнаруживают случайно — в качестве прилова при глубоководном лове.

Опасность для человека

Для людей плащеносые акулы угрозы не представляют: они медлительны, живут далеко от прибрежных зон и питаются исключительно морскими животными.

Уязвимость и охрана

Хотя этот вид не является целью промысла, он страдает от прилова в глубоководном рыболовстве. Медленное воспроизводство делает ситуацию сложнее: беременность может длиться до 3,5 лет, а помёт небольшой.

Международный союз охраны природы относит вид к категории "Вызывающие наименьшие опасения", но локальные популяции могут быть под угрозой в зонах активного лова.

5 удивительных фактов о плащеносой акуле

Самая продолжительная беременность среди позвоночных — до 42 месяцев.

Может открывать пасть шире большинства акул относительно размера тела.

Имеет около 300 зубов, идеально приспособленных для захвата добычи.

Плавает, изгибая всё тело, как угорь.

Живые кадры в природе впервые засняты только в 2004 году.

Её редкие появления у поверхности — напоминание о том, что глубины океана до сих пор скрывают древние формы жизни, почти не изменившиеся за десятки миллионов лет.

Уточнения

Плащено́сная аку́ла или плащено́сец (лат. Chlamydoselachus anguineus) — реликтовый вид хрящевых рыб из рода плащеносных акул одноимённого семейства.

