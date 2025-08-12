Выразительные морды и феноменальная память: эти животные проходят интеллектуальные тесты на уровне ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:46
Зоосфера

Козы кажутся простыми и привычными сельскохозяйственными животными, но за их задорным взглядом и ловкими движениями скрывается сложный внутренний мир, богатый интеллектуальными и эмоциональными особенностями. Одомашненные около 10 000 лет назад, они остаются важной частью сельской жизни, мифологии и даже астрологии.

Коза крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коза крупным планом

Интеллект, который удивляет

Общение через взгляд

  • Исследование Biology Letters (2016) показало, что козы, как и собаки, могут обращаться к человеку за помощью глазами. В эксперименте, когда задача становилась невыполнимой, они устанавливали продолжительный зрительный контакт с наблюдателем — особенно если тот смотрел на них.

Чтение эмоций с лиц людей

  • В опыте 2018 года (Royal Society Open Science) козы явно предпочитали улыбающиеся лица сердитым, подходя ближе и обнюхивая их. Это первый научный пример того, что они не только распознают выражения лиц, но и проявляют эмоциональные предпочтения.

Слуховая эмпатия

  • Исследования 2019 года (Frontiers in Zoology) доказали, что козы различают эмоциональные оттенки как в голосах своих сородичей, так и людей. Радостные звуки успокаивают их, а тревожные — напрягают, что выражается изменением сердечного ритма.

Когнитивные способности

Козы обладают понятием постоянства объекта — осознают, что вещь существует, даже если её не видно. Эксперимент 2015 года с карликовыми козами показал, что они способны находить спрятанные лакомства, ориентируясь на память, а не только на зрение или запах. Более того, они быстро осваивают новые задачи — иногда за 12 попыток — и сохраняют знания на месяцы.

Козы в мифах и верованиях

  • В Древней Греции козы ассоциировались с богами Паном и Дионисом, символизируя плодородие и природу. Амальтея, кормилица Зевса, подарила миру миф о роге изобилия.
  • В Скандинавии два гигантских козла везли колесницу Тора, их можно было съесть и воскресить на следующий день.
  • В Китае год Козы в гороскопе наделяет рождённых в этот период творческим, тонким и перфекционистским характером.

Почему мы недооцениваем коз

Их репутация выносливых и неприхотливых животных часто приводит к игнорированию их потребностей. Но исследования доказывают: козы — социальные, чувствительные и умные существа, способные к сложному взаимодействию с человеком и друг с другом.

Уточнения

Дома́шняя коза́ — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы (Capra) семейства полорогих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
