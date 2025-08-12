Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти болезни развиваются у кошки, даже если она никогда не видела улицу

Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
4:13
Зоосфера

Вы думаете, что, закрыв за кошкой дверь квартиры, избавили её от всех опасностей? Увы, нет. Вирусы, бактерии, паразиты и даже невидимые грибки легко попадают в дом — на обуви, одежде, с продуктами или водой. И это ещё не всё: у кошек бывают заболевания, которые вообще не зависят от контакта с внешней средой.

домашний кот сидит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
домашний кот сидит

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, чем рискует даже самый домашний кот, в какие сезоны опасность выше всего и как распознать первые тревожные сигналы.

Как инфекции проникают в дом

"Кошка сталкивается с внешней средой через нас, через воздух, воду, продукты питания и так далее. Поэтому, конечно, питомец может заразиться и не выходя из квартиры", — поясняет ветеринар Михаил Шеляков.

По его словам, опасность представляют не только инфекционные болезни, но и незаразные патологии: от гастритов до онкологии.

Вирусы, бактерии и грибки: скрытые враги

Вирусные инфекции

Даже не выходя на улицу, кошка может "подхватить" панлейкопению — смертельно опасную чумку, поражающую кишечник и костный мозг. Менее опасные, но всё же неприятные враги — герпесвирус (FHV-1) и калицивирус (FCV), вызывающие кошачий "грипп" с насморком, слезотечением и температурой.

Не стоит забывать и о вирусе лейкоза (FeLV) и вирусе иммунодефицита (FIV) — они медленно, но верно разрушают иммунитет питомца.

Бактериальные инфекции

Хламидофила кошек (Chlamydia felis) — частый виновник конъюнктивитов и кашля у животных. Заразиться можно и дома, если бактерии принесли с улицы на обуви или руках.

Грибковые инфекции

Стригущий лишай поражает кожу и шерсть, вызывая зуд и проплешины. Он опасен и для человека, особенно с ослабленным иммунитетом. Споры грибка живут на предметах месяцами.

Паразиты, которые "приезжают" с улицы

Внутренние паразиты — глисты, лямблии, токсоплазмы — попадают в организм с едой, водой или через грязные предметы. Внешние — блохи, ушные и подкожные клещи — могут попасть в квартиру на одежде хозяина или вместе с другим животным.

Отдельная опасность — токсоплазмоз, представляющий угрозу беременным женщинам.

Весна — сезон повышенного риска

По словам Михаила Шелякова, пик заболеваемости у домашних кошек приходится на весну. Причина проста: под слоем снега всю зиму сохраняются отходы жизнедеятельности уличных животных, а с первыми талыми водами в город выходит целый "коктейль" бактерий и вирусов.

Летом риск ниже — ультрафиолет частично убивает микробы, но весной опасность особенно велика.

Профилактика: простые правила

— Мыть руки перед тем, как погладить кошку.
— Обувь и уличную одежду держать подальше от питомца.
— Ежегодная вакцинация весной.
— Два раза в год — профилактика от глистов и блох.

"Раз в год проходим вакцинацию, дважды проверяем на паразитов — вот и все профилактические меры", — уточняет Шеляков.

Незаразные болезни: тихие угрозы

Мочекаменная болезнь, цистит, дерматиты, акне, ожирение, диабет, болезни сердца — все это может развиться и у "домашнего" кота. Кошки старшего возраста чаще сталкиваются с онкологией (лимфома, опухоли ЖКТ) и астмой, сообщает URA.RU.

Как вовремя заметить болезнь

— Следите за поведением: вялость, агрессия или апатия — тревожный сигнал.
— Обратите внимание на внешний вид: тусклая шерсть, проплешины, раны.
— Симптомы, требующие визита к ветеринару: рвота, понос, кровь в моче, трудное дыхание, внезапная потеря веса.

Чем внимательнее вы наблюдаете за кошкой, тем выше шанс вовремя предотвратить серьёзные проблемы.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος - "нахлебник, сотрапезник") — один из типов сосуществования организмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
