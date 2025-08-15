Четыре лапы и бесконечная верность: какие породы выбирают для дружбы на всю жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
1:38
Зоосфера

Есть собаки, которые не просто любят своих хозяев, а делают это с такой силой, что невозможно усомниться в их верности. Они будут рядом в любой ситуации — и в радости, и в трудные времена.

Собака лабрадор
Фото: Wikipedia by https://pixabay.com/es/users/chiemsee2016-1892688/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лабрадор

Немецкая овчарка — защитник по призванию

Эта порода — символ интеллекта, силы и преданности. Немецкая овчарка одинаково хорошо справляется с охраной дома, служебной работой и ролью семейного компаньона. Она защищает своих близких на уровне инстинкта, не требуя ничего взамен, кроме внимания и заботы.

Лабрадор-ретривер — добряк с золотым сердцем

Если немецкая овчарка — это бдительный охранник, то лабрадор — воплощение дружелюбия. Эти собаки невероятно ласковы, обожают детей и готовы часами играть или просто быть рядом. Их близкие "родственники" — золотистые ретриверы — отличаются теми же качествами: они словно тень следуют за хозяином, наполняя дом теплом и радостью.

Боксер — весельчак и телохранитель

Энергичный и мощный боксёр всегда готов к игре, но при этом не раздумывая станет на защиту дома и семьи. Он любит внимание, ласку и оживлённые компании, в которых чувствует себя в центре событий.

Кавалер Кинг Чарльз спаниель — маленький друг с большим сердцем

Для тех, кто ищет компактного, но невероятно ласкового питомца, эта порода — находка. Эти псы обожают общение и с удовольствием устроятся у вас на коленях, напоминая пушистого домашнего кота, который всегда рядом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
