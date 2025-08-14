Опасная нежность: чем кошка может навредить вашему организму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:34
Зоосфера

Мы привыкли думать о кошках как о милых и независимых соседях по дому: они приходят, когда захотят, мурлычут, просят еду и уходят в свои кошачьи дела. Но их влияние на нас гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Иногда оно способно удивить даже врачей.

Кошка в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка в жару

Мурлыканье, которое лечит

Одно из самых загадочных проявлений кошачьей природы — их мурлыканье. Эти вибрации определённой частоты не только успокаивают, но и, как показывают исследования, могут способствовать восстановлению костей и мягких тканей, уменьшению боли и даже росту мышечной массы. Получается, что, свернувшись клубком рядом, ваш питомец устраивает вам сеанс натуральной терапии — и бесплатно.

Антистресс с пушистыми "лекарями"

Поглаживание кошки, ощущение её тепла и мягкой шерсти способно снизить уровень кортизола — гормона стресса — и повысить количество серотонина и окситоцина, отвечающих за чувство радости и спокойствия. В наш беспокойный век это почти роскошь, доступная каждому, у кого дома есть хвостатый друг.

Но есть и обратная сторона

Кошки могут быть переносчиками токсоплазмоза — заболевания, вызванного паразитом Toxoplasma gondii. Заражение возможно при контакте с заражённым калом или почвой. Для большинства здоровых людей болезнь проходит легко, но для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом она может быть опасной.

Чтобы свести риски к минимуму:

  • убирайте лоток в перчатках;

  • мойте руки после контакта с кошкой или землёй;

  • тщательно мойте овощи и фрукты.

Аллергия: неожиданная статистика

Кошачья перхоть и белки в слюне часто вызывают сильную аллергию. Однако некоторые исследования показывают, что у детей, которые с раннего возраста общаются с кошками, риск развития аллергии и астмы в будущем может быть ниже. Но для уже аллергичных взрослых питомцы всё же остаются проблемой.

Баланс пользы и риска

Так крадёт ли кошка ваши годы или продлевает их? Всё зависит от здоровья, образа жизни, мер предосторожности и ваших отношений с питомцем. Несомненно одно: кошка — не просто милое украшение дома, а существо, которое может оказывать на вас комплексное воздействие — от умиротворяющего до терапевтического. Но при этом требует внимательного и ответственного подхода.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
