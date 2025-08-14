Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным

Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гризли является североамериканским подвидом бурого медведя, а его название — разговорное. Оба подвида разошлись сравнительно недавно с точки зрения эволюции — примерно 50-100 тысяч лет назад, когда предки гризли переселились из Сибири в Северную Америку по суше через район современного Берингова пролива.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гризли и бурый медведь

Ареал обитания и особенности

Сегодня большинство гризли живёт в западной части Аляски, но исторически они встречались также в обеих Дакотах и даже в Мексике. Европейский и североамериканский бурые медведи способны давать потомство, однако их образ жизни и поведение различаются.

Гризли отличается большей активностью и агрессивностью, постоянно находится в движении, охотится и ищет пищу. Европейский бурый медведь ведёт более спокойный и размеренный образ жизни.

Внешний вид

Гризли можно узнать по сероватому оттенку шерсти, высокому лбу, крупному носу, маленькому хвосту и заметному горбу на плечах. Походка у него слегка переваливающаяся. Масса может превышать 400 кг, а рост в полный размер достигать 3 метров. Длина когтей — до 13-15 см, что затрудняет лазание по деревьям.

Европейский бурый медведь в среднем легче и подвижнее, лучше лазает по деревьям и чаще использует воду для купания.

Питание

Рацион европейского бурого медведя разнообразен и включает ягоды, грибы, орехи, мёд и растительную пищу. Гризли в большей степени охотится на рыбу, особенно на лосося, что обеспечивает высокобелковое питание и большую мышечную массу.

Сравнение силы

Гризли превосходит бурого медведя по массе и силе удара, отличается большей напористостью. При этом европейский бурый медведь действует более осторожно и тактически, способен побеждать крупных хищников, включая уссурийского тигра. Итог поединка между двумя подвидами зависит от конкретных обстоятельств и поведения животных.

Уточнения

Гри́зли (от англ. Grizzly bear — «серый медведь») — название одного либо нескольких американских подвидов бурого медведя. Распространён преимущественно на Аляске (включая прилегающие острова) и в западных районах Канады.

