Странная голова, грозный характер: редкий хищник с крыши мира выживает там, где другие сдаются

Квадратная форма головы помогает тибетской лисице охотиться в Гималаях

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тибетская песчаная лисица (Vulpes ferrilata) — один из самых малоизвестных представителей семейства псовых и, пожалуй, один из самых узнаваемых. Её "квадратная" голова, заострённый, но укороченный нос и густые щёки с пучками меха придают ей строгий и даже мультяшный вид. Такая форма головы обусловлена плотным мехом и мощными жевательными мышцами, необходимыми для охоты на основную добычу — пищух. Короткая морда, вероятно, также защищает от ледяных ветров, постоянно дующих на Тибетском нагорье.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) тибетская лисица в степи

Ареал обитания

Этот вид встречается в высокогорных районах Тибетского плато, включая территории Китая, Непала, Бутана и северных регионов Индии. Лисица предпочитает высоты от 3500 до 5300 метров, где воздух разрежен, климат суров, а растительность скудна. Несмотря на одиночный образ жизни, иногда животные объединяются для охоты, что помогает справляться с трудностями горных условий.

Образ жизни и поведение

Тибетская песчаная лисица активна днём, поскольку её главная добыча — пищухи — тоже ведут дневной образ жизни. Эти ловкие хищники устраивают засады у нор или преследуют добычу на открытых равнинах. Интересно, что они могут сотрудничать с бурыми медведями: медведь разрывает нору пищухи, а лисица перехватывает животное, когда оно пытается сбежать. Такой своеобразный союз помогает обоим участникам охоты.

Помимо пищух, рацион включает грызунов, сурков, зайцев, кроликов, ящериц и мелких птиц. Иногда лисицы не брезгуют падалью крупных млекопитающих, что особенно важно в условиях скудных ресурсов.

Укрытия и защита

Из-за отсутствия деревьев в зоне обитания тибетские лисицы роют подземные норы. Это спасает их от хищников, таких как орлы и волки, а также защищает от резких перепадов температуры. Норы часто располагаются на склонах или в местах с хорошим обзором, что позволяет животным вовремя заметить опасность.

Открытие и изучение

Хотя вид был известен местным жителям, в научной литературе тибетская песчаная лисица описана относительно недавно. Первые зафиксированные наблюдения в Индии датируются лишь 2005 годом, что подчёркивает, насколько незаметным может быть этот высокогорный хищник, несмотря на свою необычную внешность.

Уточнения

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

