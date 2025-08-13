Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сборщики ягод в Карелии зарабатывают больше, чем офисные сотрудники в Москве
Журова: спортсменам, сменившим гражданство, невозможно вернуться в сборную России
Роспотребнадзор сообщил о новых случаях анаплазмоза в Подмосковье
Грязь с жалюзи удобнее вытирать с помощью носка
Квадратная форма головы помогает тибетской лисице охотиться в Гималаях
Пересечение сплошной линии допускается ПДД в исключительных ситуациях
Зумеры тратят меньше на командировки, чем другие поколения — OneTwoTrip
Минздрав рекомендовал ежегодную диспансеризацию после 40 лет для профилактики болезней сердца
ESA использовала лунный кратер для настройки радара миссии JUICE

Когда враг стал союзником: удивительная эволюция волка рядом с человеком

Учёные выяснили, что приручение волка началось 15–30 тысяч лет назад в разных регионах мира
3:32
Зоосфера

История дружбы между человеком и собакой началась задолго до появления земледелия. По оценкам учёных, процесс приручения волка начался от 15 000 до 30 000 лет назад, в эпоху верхнего палеолита. Это значит, что наши предки охотники-собиратели уже жили рядом с "будущими собаками" за тысячи лет до того, как стали выращивать зерно.

Волк в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волк в лесу

Где именно произошло первое одомашнивание, учёные спорят до сих пор. Находки в Европе, Азии и на Ближнем Востоке позволяют предполагать, что этот процесс шёл параллельно в нескольких регионах. Кочевой образ жизни людей способствовал распространению прирученных волков и возникновению их локальных "версий" в зависимости от условий и ресурсов. Археологические находки в Сибири и Бельгии показывают отличия древних собак от волков — более короткие черепа и морды, уменьшенные зубы и более широкие кости головы.

Как дикий хищник стал союзником

Приручение не было результатом сознательного "проекта" древнего человека. Вероятнее всего, всё началось с осторожного сближения: некоторые волки, менее агрессивные и терпимые к людям, стали приближаться к стоянкам, чтобы поживиться остатками добычи. Постепенно именно эти общительные особи получали преимущество — доступ к пище без охоты, а люди, в свою очередь, начали ценить их за способность отпугивать хищников и подавать сигнал об опасности.

Со временем такие "лагерные волки" начали размножаться между собой, передавая потомству более мягкий нрав. Так появилось первое поколение животных, уже отличавшихся от своих диких сородичей.

Эволюционные перемены

Процесс одомашнивания изменил не только поведение, но и внешний облик животных. Под влиянием человеческого отбора волки стали меньше, у них укоротилась морда, появились опущенные уши — черты, знакомые нам по современным собакам. Генетические исследования показывают ещё одно отличие: у собак лучше развита способность переваривать крахмал. Это логично, ведь они питались рядом с людьми, в рацион которых входили злаки, в отличие от волков, остававшихся строгими хищниками.

От природы к искусственному отбору

Когда люди перешли к земледелию, роль собак в их жизни возросла. Они стали помощниками в охоте, охранниками и компаньонами. Если раньше эволюция шла естественным путём, то теперь люди начали целенаправленно отбирать животных с нужными качествами. Так появились первые специализированные породы: мощные мастифы для охраны, быстрые борзые для охоты, умные овчарки для управления стадом.

За тысячи лет искусственный отбор ещё сильнее отдалил собаку от её дикого предка. Волки остались независимыми охотниками, а собаки стали зависеть от человека, приспосабливаясь к жизни рядом с ним в самых разных условиях.

Собаки в современном мире

Сегодня собака по праву носит титул "лучший друг человека". Международная кинологическая федерация признаёт более 340 пород, каждая со своими особенностями и предназначением. Одни, как бордер-колли или лабрадоры, славятся интеллектом и обучаемостью, другие — мягким и дружелюбным характером.

Уточнения

Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Домашние животные
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Домашние животные
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
В Госдуме объяснили необходимость частичной блокировки звонков в мессенджерах
Перепады влаги и температуры вызывают трещины на помидорах
Кардиотренировки и изоляция ягодиц помогут улучшить форму бёдер — мнение тренера
Учёные выяснили, что приручение волка началось 15–30 тысяч лет назад в разных регионах мира
Оптимальные сроки осенней посадки клубники в разных регионах России
Разморозку холодильника можно провести с использованием горячей воды и вентилятора
Косметологи предупреждают: мезороллер без стерильности ведёт к воспалению кожи
Потеря номерного знака авто требует обращения в ГАИ для фиксации факта
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения
SHOT: в России предложили штраф до 15 тысяч рублей за иранскую тонировку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.