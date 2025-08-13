Птица, пережившая века: как низкотемпературный поток пепла подарил ей бессмертие

Палеонтологи выявили в Италии микроструктуры перьев в окаменелости грифа возрастом 30 000 лет

Зоосфера

В Центральной Италии палеонтологи обнаружили окаменелость грифа возрастом около 30 000 лет, которая удивила даже опытных специалистов. Найденный в 1889 году неподалёку от Рима образец изначально поразил исследователей своей трёхмерной сохранностью: на нём были видны веки и целые участки крыльев с перьями. Новое исследование показало ещё более впечатляющую деталь — в перьях сохранились микроскопические структуры пигмента. Такой результат стал возможен благодаря минералам вулканического происхождения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) окаменелое перо в вулканической породе

Анализ, опубликованный в журнале Geology, впервые зафиксировал, что хрупкие перья могут уцелеть внутри минерала цеолита, который обычно образуется в вулканических и гидротермальных условиях. Это открытие стало неожиданностью для специалистов, ведь ранее считалось, что мягкие ткани в таких породах сохраняются крайне редко.

"Обычно ископаемые перья мы находим в глинистых породах, сформировавшихся в озёрах или лагунах. Но в случае с грифом мы имеем дело с отложениями вулканического пепла. Это очень редкая ситуация. Перья здесь не похожи на те, что мы привыкли видеть в других окаменелостях", — сказала ведущий автор исследования из Университетского колледжа Корка, доктор Валентина Росси.

Минералы, которые сохранили нежную структуру

Используя электронные микроскопы и методы химического анализа, учёные установили, что перья уцелели на наноуровне благодаря цеолитам — минералам, богатым кремнием и алюминием. Эти вещества образовались при медленном изменении вулканического пепла и фактически "запечатали" структуру пера, не дав ей разрушиться.

"Долгое время мы полагали, что вулканические отложения связаны только с горячими пирокластическими потоками, которые уничтожают мягкие ткани. Но условия их образования могут быть сложнее: иногда они включают низкотемпературные слои, в которых сохраняются ткани даже на клеточном уровне", — пояснил профессор из Миланского университета Давид А. Лурино.

По словам Росси, сохранность пера указывает на то, что туша птицы была погребена именно в таком "щадящем" пирокластическом слое. Это стало ключом к тому, что мы можем сегодня рассматривать мельчайшие детали древней птицы.

Почему это открытие важно

Подобные находки заставляют по-новому взглянуть на то, в каких породах могут сохраняться древние останки. Ранее палеонтологи искали мягкие ткани в основном в осадочных породах, но этот случай доказывает, что и вулканические отложения могут быть богатым источником информации.

"Мы никак не ожидали, что в вулканической породе могут сохраниться такие хрупкие структуры, как перья. Это открытие расширяет спектр горных пород, в которых стоит искать окаменелости, и открывает новые направления для исследований", — отметила профессор из Университета Корка Мария Макнамара.

Потенциал будущих находок

Учёные предполагают, что в вулканических породах могут скрываться другие древние останки, о которых мы пока даже не догадываемся. Теперь исследователи намерены изучить и другие участки с подобными геологическими условиями, чтобы выяснить, насколько распространён этот тип сохранности.

Уточнения

Вулканический пепел — один из продуктов измельчения магмы. Состоит из частей пыли и песка менее 2 мм в диаметре. Выбрасывается в воздух при извержениях вулканов, а затем оседает на земле.

