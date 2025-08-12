Флорида: как 8 техасских пантер спасли сочетание генов и пополнили уникальный подвид

Тридцать лет назад во Флориде оставалось меньше 30 пантер. Охота, утрата среды обитания и инбридинг поставили подвид Puma concolor coryi на грань исчезновения. Но в 1995 году всё изменилось: учёные привезли восемь самок из Техаса, чтобы оживить генетический пул.
Сегодня во Флориде уже около 200 пантер. Важный момент — уникальные гены, делающие их отдельным подвидом, сохранились.
По данным исследования, опубликованного 28 июля в PNAS, скрещивание с техасскими кошками уменьшило последствия инбридинга: исчезли искривлённые хвосты, снизились репродуктивные проблемы.
"Одна из главных проблем, связанных с переселением особей из Техаса, заключалась в том, что местная генетическая вариативность Флориды могла быть полностью утрачена, это стало бы проблемой, если бы мы пытались сохранить подвид, уникальный для Флориды", — сказала специалист по природоохранной геномике Диана Агилар-Гомес из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Генетический анализ показал: гены техасских пум не вытеснили местные, а вредные мутации стали реже проявляться.
Скрещивание повысило гетерозиготность — теперь вероятность наследовать две копии "плохого" гена ниже.
Учёные предупреждают: преимущество может быть недолговечным. При численности всего около 200 особей инбридинг может вернуться.
"В будущем может потребоваться ещё одно переселение, но прежде чем принимать такое решение, нужно всё тщательно оценить", — отметила Агилар-Гомес.
Сейчас главная задача — наблюдение и защита среды обитания. И хотя путь к стабильной популяции долог, история флоридской пантеры уже стала примером того, как наука может изменить судьбу вида.
Инбри́динг (англ. inbreeding от in "внутри" + breeding "разведение") — форма гомогамии, скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов (животных или растений).
Панте́ры (лат. Panthera, от др.-греч. πάνθηρ [παντός - "самый из…" + θήρ - "зверь"]) — род крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Включает пять ныне живущих видов: ирбис (лат. Panthera uncia), тигр (лат. Panthera tigris), лев (лат. Panthera leo), леопард (лат. Panthera pardus) и ягуар (лат. Panthera onca), а также ряд ископаемых.
