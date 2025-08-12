Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта

Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад

Лютоволки (Aenocyon dirus) — одни из самых знаменитых хищников позднего плейстоцена, жившие в Америке от юга Канады до Чили. Их силу и устрашающий облик часто романтизируют, но научные данные рисуют сложную и увлекательную картину.

Агрессивный лютоволк

Происхождение и родство

Несмотря на внешнее сходство с серыми волками, лютоволки не были их близкими родственниками. ДНК-анализ 2021 года показал, что их эволюционные линии разошлись более 5,5 млн лет назад, а родство с современными шакалами оказалось ближе, чем с волками. Параллели во внешности объясняются конвергентной эволюцией — адаптацией к схожим условиям и образу жизни.

Внешний вид и размеры

Средний лютоволк весил около 68 кг, обладал мощными челюстями, крупными зубами и, вероятно, короткой рыжевато-коричневой шерстью. Эти особенности делали его приспособленным к охоте на крупную добычу — бизонов, лошадей, верблюдов и, возможно, даже молодых мастодонтов.

Охота и социальное поведение

Как и современные волки, лютоволки, вероятно, охотились стаями, что позволяло им справляться с крупными травоядными. Их зубы и сила укуса были оптимизированы для разгрызания костей и добычи костного мозга — ценного источника калорий в холодном климате.

Взаимодействие с человеком

Есть предположения, что лютоволки могли вступать в конкуренцию с людьми за туши животных, но прямых доказательств частых столкновений мало. В период их существования люди уже начали приручать других предковых волков, положив начало домашним собакам.

Причины вымирания

Около 10 000 лет назад лютоволки исчезли вместе с большинством мегафауны ледникового периода. Главные причины — исчезновение крупных травоядных (из-за климатических изменений и охоты человека) и невозможность гибридизироваться с другими псовыми, что помогло выжить серым волкам и койотам.

Миф о воскрешении

В 2025 году компания Colossal Biosciences представила трёх генетически модифицированных серых волков с признаками, имитирующими лютоволка. Однако ДНК вымершего вида не была внедрена, а ведущие учёные проекта признали, что это не настоящие лютоволки, а лишь "серые волки с 20 отредактированными генами".

Уточнения

Ужа́сный волк (лат. Aenocyon dirus) — вид вымерших млекопитающих из монотипического рода Aenocyon, существовавший в эпоху плейстоцена (250 000-13 000 лет назад) на территории Северной Америки.

