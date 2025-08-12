Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали

Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей

3:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дикие псовые обитают в самых разнообразных уголках планеты — от пустынь Эквадора до высокогорных степей Эфиопии. Но многие из них находятся на грани исчезновения из-за потери среды обитания, болезней и конфликта с человеком. Эти хищники играют ключевую роль в экосистемах, контролируя популяции добычи и косвенно влияя на растительность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кустарниковая собака

Эфиопский волк — лиса горных плато

Эти рыжевато-коричневые хищники живут в высокогорьях гор Бале и Симиен в Эфиопии. С численностью менее 500 особей эфиопский волк — самый редкий дикий волк в мире. Охотится в одиночку, но живёт в сплочённых стаях, где все участвуют в воспитании потомства. Главная угроза — бешенство, чума плотоядных и вытеснение с привычных территорий из-за выпаса скота.

Красный волк — призрак юго-востока США

Canis rufus некогда был широко распространён в США, но к 1980 году в дикой природе исчез. Сегодня в Северной Каролине осталось менее 25 особей, а около 200 живут в неволе. Вид страдает от потери среды обитания и гибридизации с койотами.

Лиса Дарвина — реликт чилийских лесов

Маленькая тёмная лисица, впервые описанная самим Чарльзом Дарвином, встречается только в южном Чили. Современная численность — меньше 1000 особей. Основные угрозы — вырубка лесов и распашка земель.

Африканская дикая собака — мастер охоты в команде

Известна своим ярким окрасом и большими ушами. В Африке осталось около 6000 особей, главным образом в Замбии, Ботсване, Зимбабве и Танзании. Отличается уникальной социальной структурой и "голосованием" чиханием при выборе тактики охоты.

Островная лисица — мини-хищник с Нормандских островов

Живёт только на шести из восьми островов у побережья Калифорнии. Её популяция почти исчезла в 1990-х, но благодаря комплексным мерам защиты вид был исключён из списка исчезающих в 2016 году.

Дхол — азиатский красный волк

Живёт стаями в Южной и Восточной Азии, охотится на оленей и кабанов. Численность — менее 2500 особей. Отличается характерным свистом, который помогает координировать охоту.

Сечуранская лисица — жительница пустынь Перу

Эта лисица способна долго обходиться без воды, но страдает от деградации ареала. По оценкам, в природе осталось от 5000 до 15 000 особей.

Седой лис — обитатель бразильского Серрадо

Питается в основном насекомыми и фруктами. Основная угроза — превращение саванн в сельхозугодья, особенно под выращивание сои.

Гималайский волк — хищник разреженного воздуха

Генетически отличен от серого волка, приспособлен к жизни на больших высотах. Популяция — менее 4000 особей. Конфликт с пастухами и изменение климата угрожают его выживанию.

Кустарниковая собака — выдра из тропиков

С короткими ногами, длинным телом и перепончатыми лапами напоминает выдру. Живёт в Центральной и Южной Америке, отлично плавает. Численность — менее 10 000 особей.

Их судьба — напоминание о том, что сохранение дикой природы требует не только знаний, но и решительных действий, чтобы будущие поколения смогли увидеть этих уникальных хищников в их естественной среде.

Уточнения

Кустарниковая собака (лат. Speothos venaticus) — хищное млекопитающее семейства псовых; единственный современный вид рода Speothos.

