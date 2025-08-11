Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку

Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Зоосфера

С квадратной мордой, густым мехом и серьёзным взглядом тибетская лисица выглядит так, словно её придумал художник или сгенерировал искусственный интеллект. Но за необычной внешностью скрывается идеально выверенная природой адаптация к суровым условиям Тибетского нагорья.

Тибетская лисица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тибетская лисица

Как выглядит тибетская лисица

Тибетская песчаная лисица (Vulpes ferrilata) имеет узкую морду с заметными "кисточками" на щеках, вогнутый лоб и длинные клыки, превышающие размер зубов большинства других лисиц. Квадратная форма головы — результат густого меха и мощных жевательных мышц, необходимых для охоты на пищух и других мелких животных. Считается, что укороченная морда помогает лисицам противостоять сильным ветрам, дующим на высотах более 3,5 километров.

Где живёт этот хищник

Ареал тибетской лисицы охватывает Тибет, Непал, Бутан, Китай и некоторые районы Индии. Она обитает на высоте от 3500 до 5300 метров, выбирая холодные и сухие степи. Несмотря на одиночный образ жизни, иногда объединяется с другими лисами для совместной охоты.

В Индии этот вид впервые был зафиксирован лишь в 2005 году, что делает его сравнительно "новичком" для местных орнитологов и зоологов.

Чем питается тибетская лисица

Основная добыча — пищухи, которых лисица ловит в дневное время, синхронизируя свой распорядок с образом жизни жертвы. Помимо них, в рацион входят грызуны, сурки, зайцы, мелкие птицы и рептилии.

Интересно, что тибетские лисицы могут вступать в необычный симбиоз с бурыми медведями: медведи разрывают норы пищух, а лисицы ловят зверьков, выскочивших из укрытия.

Укрытия и поведение

Чтобы скрыться от хищников и непогоды, лисицы устраивают логова под землёй. Они тщательно выбирают места с минимальным риском обрушения грунта и хорошим обзором окрестностей.

Хотя эти животные встречаются редко, их можно заметить во время охоты в открытой степи — они передвигаются медленно, с внимательным, почти "неодобрительным" взглядом, который и сделал их героями множества интернет-мемов.

Как хищник, тибетская лисица играет важную роль в поддержании баланса экосистем высокогорий, контролируя численность грызунов. Изучение её поведения и адаптаций помогает лучше понять, как животные выживают в экстремальных условиях, и сохранить биоразнообразие регионов, находящихся под угрозой изменения климата.

Уточнения

Тибе́тская лиси́ца (лат. Vulpes ferrilata) — вид млекопитающих семейства псовых рода лисиц, обитающий на Тибетском нагорье и прилегающих районах Центральной Азии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
