Тайный враг из океана: болезнь, что смела хищников с морского дна, оказалась родственницей холеры

В 2013 году дайверы и ученые заметили тревожное явление — массовую гибель морских звезд у побережья штата Вашингтон. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, наконец-то проливает свет на причину этой катастрофы.
Опасная болезнь, поражающая морских звезд, затронула более 20 видов, включая Pycnopodia helianthoides — вид, оказавшийся на грани исчезновения. Исчезновение этих хищников вызвало резкий рост популяции морских ежей, что привело к уничтожению бурых водорослей — важнейшего элемента морской экосистемы.
Эколог Мелисса Прентис вместе с командой выяснила, что жидкость, выделяемая заражёнными особями (коэлеомическая жидкость), способна передавать болезнь здоровым звездам. При сравнении образцов от здоровых и больных животных ученые нашли возбудителя — бактерию Vibrio pectenicida, близкого родственника возбудителя холеры.
Теперь у исследователей есть цель — понять, существуют ли популяции, обладающие иммунитетом к этой инфекции, и разработать способы её контроля. Для этого они будут следить за распространением болезни как в природе, так и в условиях аквариумов, чтобы избежать повторного заражения при выпуске животных в океан. Кроме того, ведутся эксперименты с пробиотиками, которые могут помочь в борьбе с этим опасным патогеном.
Морски́е звёзды — класс беспозвоночных типа иглокожих.
