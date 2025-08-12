Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайный враг из океана: болезнь, что смела хищников с морского дна, оказалась родственницей холеры

Исследователи выявили возбудителя болезни, уничтожившей морских звезд
Зоосфера

В 2013 году дайверы и ученые заметили тревожное явление — массовую гибель морских звезд у побережья штата Вашингтон. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, наконец-то проливает свет на причину этой катастрофы.

Морские звезды под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морские звезды под водой

Болезнь изменила экосистему

Опасная болезнь, поражающая морских звезд, затронула более 20 видов, включая Pycnopodia helianthoides — вид, оказавшийся на грани исчезновения. Исчезновение этих хищников вызвало резкий рост популяции морских ежей, что привело к уничтожению бурых водорослей — важнейшего элемента морской экосистемы.

Находка учёных

Эколог Мелисса Прентис вместе с командой выяснила, что жидкость, выделяемая заражёнными особями (коэлеомическая жидкость), способна передавать болезнь здоровым звездам. При сравнении образцов от здоровых и больных животных ученые нашли возбудителя — бактерию Vibrio pectenicida, близкого родственника возбудителя холеры.

Следующие шаги в борьбе с болезнью

Теперь у исследователей есть цель — понять, существуют ли популяции, обладающие иммунитетом к этой инфекции, и разработать способы её контроля. Для этого они будут следить за распространением болезни как в природе, так и в условиях аквариумов, чтобы избежать повторного заражения при выпуске животных в океан. Кроме того, ведутся эксперименты с пробиотиками, которые могут помочь в борьбе с этим опасным патогеном.

Уточнения

Морски́е звёзды — класс беспозвоночных типа иглокожих.

