Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздравление Максима Фадеева жене: ролик из прошлого раскрывает судьбоносную встречу
Советы по защите урожая капусты от бабочек и слизней: что важно делать в августе
Увлажнение кутикулы и укрепляющие средства помогают укрепить ногти и их здоровье
Черенкование помогает сохранить однолетние цветы на зиму и вырастить рассаду
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста

Когда собаки делают то, что не укладывается в науку — и мы лишаемся дара речи

Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
1:35
Зоосфера

Наука утверждает: животные лишены человеческих эмоций и чувств. Эксперты постоянно напоминают — не стоит очеловечивать повадки собак и кошек. Но жизнь иногда подбрасывает примеры, перед которыми даже строгие научные доводы теряют вес.

Собачий психолог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собачий психолог

Готовность к самопожертвованию

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью изданию "Ветеринария и жизнь" отметил, что отдельные поведенческие черты собак всё же заставляют задуматься.
Собаки способны на поступки, которые мы называем самопожертвованием — спасение хозяина ценой собственной жизни давно стало общеизвестным фактом.

Привязанность не только к человеку

Верность и привязанность к хозяину — привычная черта, но между собаками тоже могут возникать глубокие связи, напоминающие любовь.

История с японских островов

В 1991 году в японской газете описали удивительный случай.
Один рыбак был вынужден переехать, оставив старое место жительства на соседнем острове. Его собака вскоре стала пропадать на целые дни.
Когда хозяин проследил за питомцем, оказалось: пес вплавь или вполупути на лодках добирался до прежнего дома — через четыре километра воды. Там он встречался с соседской собакой, знакомой ему около трёх лет.
И так происходило каждый день, пока оба питомца были живы.

В память об этой трогательной привязанности на обоих островах установили памятники собакам.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом
Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.