Когда собаки делают то, что не укладывается в науку — и мы лишаемся дара речи

Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина

Наука утверждает: животные лишены человеческих эмоций и чувств. Эксперты постоянно напоминают — не стоит очеловечивать повадки собак и кошек. Но жизнь иногда подбрасывает примеры, перед которыми даже строгие научные доводы теряют вес.

Готовность к самопожертвованию

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью изданию "Ветеринария и жизнь" отметил, что отдельные поведенческие черты собак всё же заставляют задуматься.

Собаки способны на поступки, которые мы называем самопожертвованием — спасение хозяина ценой собственной жизни давно стало общеизвестным фактом.

Привязанность не только к человеку

Верность и привязанность к хозяину — привычная черта, но между собаками тоже могут возникать глубокие связи, напоминающие любовь.

История с японских островов

В 1991 году в японской газете описали удивительный случай.

Один рыбак был вынужден переехать, оставив старое место жительства на соседнем острове. Его собака вскоре стала пропадать на целые дни.

Когда хозяин проследил за питомцем, оказалось: пес вплавь или вполупути на лодках добирался до прежнего дома — через четыре километра воды. Там он встречался с соседской собакой, знакомой ему около трёх лет.

И так происходило каждый день, пока оба питомца были живы.

В память об этой трогательной привязанности на обоих островах установили памятники собакам.

