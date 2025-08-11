Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!.. — писала газета Правда 12 августа 1942 года

Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма

Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
1:42
Зоосфера

Кажется, что кот застыл, уставившись в никуда. Его взгляд сосредоточен, а поведение завораживает и немного тревожит. Многие думают о мистике, но чаще объяснение куда прозаичнее.

Кот и призраки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и призраки

Сверхчувствительный слух

Кошки улавливают ультразвуки, недоступные человеку. Это может быть едва слышный писк мыши за стеной или шорох насекомого в дальнем углу.

Зрение, которое видит больше

Кошачье зрение, особенно в полумраке и по периферии, значительно лучше человеческого. Мельчайшая пылинка в луче света или слабая тень способны полностью захватить внимание питомца.

Память и воображение

Иногда кот как будто "зависает" в воспоминаниях. Он может мысленно возвращаться к недавним событиям — пролетевшей птице за окном или игре теней.

Лёгкая дремота

Кошки умеют дремать с открытыми глазами, и для нас это выглядит как пристальное созерцание пустоты.

Когда стоит насторожиться

В редких случаях такое поведение может быть признаком неврологических проблем. Но если нет других тревожных симптомов, это лишь часть кошачьей натуры.

Что делать хозяину

  • Наблюдайте за контекстом: время суток, место, направление ушей или движение усов.

  • Не пытайтесь резко отвлечь кота — это может напугать или вызвать стресс.

  • Позвольте питомцу завершить "наблюдение" и вернуться к делам самостоятельно.

Вывод: взгляд в пустоту — не странность, а отражение природы кошки-хищника с острыми чувствами. Возможно, в этот момент она видит или слышит то, что для нас просто невидимо.

Уточнения

Ми́стика (от др.-греч. μυστικός "мистерийный, таинственный", от μυέω - "посвящать в мистерии, таинства") — вера в существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом якобы связан и способен общаться человек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
