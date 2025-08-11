Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Университет Западной Новой Англии доказал статус винограда как суперфуда
Döstädning: философия чистоты, которая избавит вас от хлама и тревог
Лавандовое масло: универсальное средство для красоты и релакса
Как приготовить идеальный чай в отпуске: советы от экспертов
Судебный иск против Microsoft: пользователей Windows 10 вынуждают к обновлению
Lexus, Toyota, Honda, Chevrolet, Mazda, Kia и Skoda названы самыми надёжными авто в 2025 году
Мама рэпера Тимати выразила свои эмоции по поводу рождения внучки
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!.. — писала газета Правда 12 августа 1942 года

Собаки: какие породы лучше всех приживаются в квартире по мнению экспертов

Эксперты составили список пород собак для малогабаритных квартир
1:50
Зоосфера

Маленькая собака — не всегда маленькие хлопоты. Даже если питомец миниатюрный и живёт в малогабаритной квартире, есть нюансы, о которых стоит подумать заранее.

маленькие породы собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
маленькие породы собак

Что важно учесть перед выбором

  1. Тип жилья - в собственной квартире завести собаку проще. В арендованной жильё хозяева могут быть против, и тогда придётся искать новое место, что с питомцем сделать сложнее.

  2. Время на уход - сможете ли вы уделять собаке достаточно внимания ежедневно?

  3. Характер питомца - подойдёт ли его темперамент и потребности вашему графику?

  4. Образ жизни - если вы часто путешествуете или редко бываете дома по выходным, выбирайте собаку, готовую к поездкам и активному времяпрепровождению.

Породы, подходящие для квартиры

  1. Бишон фризе
    Умная, легко обучаемая, почти не линяет. Подходит аллергикам.

  2. Брюссельский грифон
    Идеален для жизни в малогабаритке. Но любит постоянное общество — работа из дома будет плюсом.

  3. Кавалер кинг чарльз спаниель
    Нуждается в долгих прогулках. Без них может проснуться охотничий инстинкт — пострадает обувь.

  4. Такса
    Энергичная, но редко устраивает беспорядки. Короткая шерсть — плюс для содержания в квартире.

  5. Французский бульдог
    Ласковый компаньон, счастливо проведёт день рядом с хозяином, хоть на диване.

  6. Мальтийская болонка
    Привязчивая и гипоаллергенная. Но эмоциональна и требует особого ухода за длинной шерстью.

Вывод: маленькая собака в квартире — это комфортно и радостно, если её характер и ваши привычки совпадают. Правильный выбор породы обеспечит гармонию в доме на долгие годы.

Уточнения

Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
The Economic Times: индийские ВВС рассматривают закупку российских Су-57 и американских F-35
Тренер Люк Карлсон: приседания, жим и подтягивания помогут оценить уровень физподготовки после 60 лет
Гастроэнтеролог Харлов: крепкий алкоголь допустим при кишечной инфекции только в экстремальных случаях
Нейробиолог Рэнди Дж. Нельсон: ночной свет нарушает сон, иммунитет и обмен веществ
Ранние купания, внимательность к воде и солнцу позволят провести отпуск в Египте без проблем
Вот как правильно хранить продукты в морозилке
Метеорологи предупреждают: что стало причиной градового шторма в Башкирии
Эксперты составили список пород собак для малогабаритных квартир
Макияж на выпускной 2025: главные тренды, которые стоит попробовать
Назойливая саранча едва не сорвала выступление Дженнифер Лопес в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.