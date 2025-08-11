Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге пресечена деятельность канала нелегальной миграции через Госуслуги
Убийца кандидата в президенты Колумбии имел связь с ВСУ
Учёные нашли неожиданный белок, лишающий мышцы энергии при постковидном синдроме
Сенсация осени: Степаненко возвращается на ТВ после отдыха за границей
Идеальный туалет: 4 проверенных способа на основе натуральных ингредиентов
Выршец: старейший бальнеологический курорт Болгарии изменит ваше представление о здоровье
Куры и кошки: неожиданный союз против аллергии
Эксперты рассказали, что датчик детонации и ЭБУ защищают двигатель от повреждений
Лимонный сок, уксус и мёд улучшают баланс вкуса в супах и соусах

Аромат, который обнимает: как собаки лечат нас без слов и прикосновений

Учёные: запах мокрой собаки снижает уровень стресса и укрепляет иммунитет
2:07
Зоосфера

Для кого-то это просто забавный "аромат детства" после дождливой прогулки, а для науки — удивительный набор биохимических сигналов, способных влиять на наше здоровье и настроение.

Собака в отеле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Собака в отеле

Снижение стресса и рост привязанности

Исследования показывают: запах мокрой шерсти снижает уровень кортизола на 20%, помогая быстрее успокоиться.
Феромоны, выделяемые кожей собак, стимулируют выработку окситоцина - гормона, отвечающего за чувство доверия и умиротворения.

Польза для иммунитета

Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкиваются с астмой: микробы с их шерсти и лап "тренируют" иммунитет с ранних лет.

Социальный эффект

Запах псины на одежде бессознательно делает человека более дружелюбным в глазах окружающих, облегчая общение и установление контактов.

Влияние на здоровье

  • Владельцы собак реже страдают мигренями: эфирные соединения в шерсти помогают стабилизировать давление.

  • Запах щенка активирует те же зоны мозга, что и запах новорождённого, включая инстинкты заботы.

  • После прогулки с питомцем усиливается кровоток в гиппокампе — это улучшает память и концентрацию.

Адаптация и терапевтический эффект

  • Аллергики иногда адаптируются к конкретной собаке, так как обонятельные рецепторы снижают чувствительность при регулярном контакте.

  • Пожилые люди, вдыхая запах питомца, реже нуждаются в обезболивающих — эффект сравним с лёгкой медитацией.

  • Этот аромат может уменьшать симптомы сезонной депрессии, посылая в мозг сигналы безопасности.

Сон и восстановление

Любители "собачьего" запаха нередко имеют более стабильный цикл сна: расслабление нервной системы ускоряет засыпание.

Вывод: запах мокрой собаки — это не просто бытовая мелочь, а сложный эволюционный механизм, который укрепляет связь человека и животного, влияя на психику и физическое состояние.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Учёные нашли неожиданный белок, лишающий мышцы энергии при постковидном синдроме
Сенсация осени: Степаненко возвращается на ТВ после отдыха за границей
Идеальный туалет: 4 проверенных способа на основе натуральных ингредиентов
Выршец: старейший бальнеологический курорт Болгарии изменит ваше представление о здоровье
Куры и кошки: неожиданный союз против аллергии
Эксперты рассказали, что датчик детонации и ЭБУ защищают двигатель от повреждений
Лимонный сок, уксус и мёд улучшают баланс вкуса в супах и соусах
Фитофтороз может уничтожить до 70% урожая томатов — предупреждают агрономы
Учёные: запах мокрой собаки снижает уровень стресса и укрепляет иммунитет
Алика Смехова показала знаменитого отца в его юбилейный день рождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.