Дельфины в погонах: тайная служба самых умных агентов природы

Военные дельфины: история и применение в программах ВМС США и СССР

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дельфины участвовали и до сих пор участвуют в военных программах нескольких стран. Их уникальные природные способности сделали этих морских млекопитающих незаменимыми помощниками в оборонных операциях на воде. Но история их службы полна не только технологических успехов, но и этических вопросов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфины

Первые шаги: холодная война

Использование дельфинов в военных целях началось в 1960-х годах, на пике противостояния сверхдержав. ВМС США официально оформили Программу морских млекопитающих (NMMP) под управлением Командования космических и военно-морских систем (SPAWAR) в Сан-Диего.

Дельфинов обучали обнаруживать и маркировать мины, патрулировать гавани, защищать базы подводных лодок, искать утонувшие предметы и оборудование.

Параллельно Советский Союз развивал собственные программы, сосредоточенные на базах в Чёрном море и Арктике. Помимо поиска мин, советские специалисты экспериментировали с обучением дельфинов атакам на вражеские суда.

Почему дельфины так эффективны

Главный секрет — эхолокация. Дельфины издают серию щелчков, которые отражаются от объектов под водой. Полученное эхо они "читают" с поразительной точностью, определяя форму, размер и даже материал объекта. Это позволяет им различать, например, мину и безвредный металлический обломок.

Помимо этого, дельфины — прирождённые пловцы. Обтекаемое тело, мощный хвост и способность мгновенно менять направление движения делают их незаменимыми в сложных подводных условиях. Они могут быстро проходить большие расстояния, что полезно при патрулировании или поиске в открытом море.

Обучение и служба

Для работы отбирают самых сообразительных и здоровых особей. Их учат реагировать на сигналы, выполнять сложные задачи и работать в команде с людьми. Миссии могут включать установку маркеров, поиск объектов и охрану акваторий.

Однако подобные программы вызывают споры. > "Главный вопрос в том, имеем ли мы право подвергать этих животных стрессу ради военных целей", — пояснил морской биолог Питер Харрис.

Критики указывают на опасность для здоровья дельфинов, психологический стресс в неволе и на боевых заданиях.

Животные на войне

Дельфины — лишь часть длинного списка животных, участвовавших в военных действиях. Лошади, собаки, голуби, даже слоны помогали людям в войнах. В 1943 году в Великобритании учредили военную медаль для животных. С тех пор ею наградили около 70 четвероногих и пернатых героев, в основном за подвиги во Второй мировой войне.

Сегодня в Европе всё чаще звучат призывы отказаться от использования животных в армии. Развитие технологий уже позволяет заменять их автономными подводными аппаратами, и, возможно, скоро военные дельфины уйдут в прошлое.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.

