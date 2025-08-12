Чёрный вестник из глубины веков: что за силы прячутся за образом вороны

Ворона остаётся символом смерти из-за культурных традиций

3:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чёрное оперение и резкий крик делают ворону одной из самых узнаваемых птиц в мире. Её образ, пропитанный древними суевериями, живёт в культуре разных народов, в том числе и во Франции. От древности до наших дней за этой птицей закрепилась сложная символика, где переплелись мистика, страх и восхищение.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

Чёрный цвет и траур

Главная причина мрачной репутации вороны — её окрас. Во многих культурах чёрный цвет традиционно ассоциируется со смертью и трауром. В VI веке католическая церковь придала ему духовное значение, связывая его с тьмой души. К XIV веку этот цвет прочно закрепился как траурный, а в 1603 году, на похоронах королевы Елизаветы I, окончательно стал официальным для периода скорби. С этого времени любое чёрное существо, в том числе ворона, неизменно вызывало ассоциации с утратой.

Падальщик и спутник Жнеца

Ворона — умелый падальщик, питающийся мёртвыми животными, но способный и к разнообразному рациону. Её часто можно увидеть возле трупов, что усилило связь с образом смерти. Не случайно в средневековой Европе, охваченной войнами, голодом и эпидемиями, ворона превратилась в спутника Мрачного Жнеца. Последнего изображали в чёрном одеянии, с косой в руках — символом сбора душ. Присутствие вороны рядом усиливало атмосферу обречённости и перехода в иной мир.

В мифах разных народов эта птица нередко выступала посредником между живыми и мёртвыми.

Язык карканья

Крик вороны для многих звучит зловеще, особенно в тишине леса. Однако для самих птиц это сложная система сигналов. Учёные доказали, что вороны способны узнавать сородичей даже спустя три года. Их карканье меняется в зависимости от того, общаются ли они с членами семьи, предупреждают врагов или зовут на помощь.

При встрече с незнакомыми птицами вороны издают низкие, угрожающие звуки, пытаясь показаться крупнее. Если же они видят мёртвую ворону, начинают громко кричать, а затем избегают это место, считая его опасным. Карканье также служит для дружеского общения, обмена информацией о пище и ухаживания за партнёром.

Ворона в кино

Мировое кино не раз закрепляло за вороной образ предвестника зла. В фильме Альфреда Хичкока "Птицы" (1963) зрители особенно запомнили сцены с воронами, хотя в кадре были и другие птицы. В "Знамении" (1976) они предсказывали смерть, появляясь рядом с Антихристом. В "Игре престолов" (2011-2019) вороны стали символом мрачных вестей, а в "Сонной лощине" (1999) Тима Бёртона подчеркнули атмосферу угрозы и мистики.

Даже сегодня, когда люди меньше подвержены суевериям, кинематограф и литература поддерживают за вороной её старинную репутацию загадочной и опасной птицы.

Уточнения

Воро́на — общее название для нескольких видов птиц из рода во́ронов.

