Живое напоминание о прошлом: пернатый реликт, забывший дорогу в небо

Киви имеют крылья, но не могут летать из-за эволюционных особенностей

Мир птиц полон сюрпризов, и киви — один из них. О нём часто говорят, что он совсем без крыльев, хотя это не так. У киви они есть, но настолько крошечные, что скрыты под плотным оперением и практически незаметны. Из-за их размера взлететь эта птица просто не может.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Птица киви в лесу

Разнообразие видов

Киви относится к семейству Apterygidae и роду Apteryx. В лесах Новой Зеландии, на высоте до 1200 метров, обитает пять видов этих птиц. Четыре из них числятся в категории "уязвимые": южный коричневый киви (Apteryx australis), северный коричневый киви, или киви Мантелла (Apteryx mantellii), киви Окарито (Apteryx rowi), встречающийся только в одноимённом лесу на Южном острове, и киви роа (Apteryx haastii) — крупный киви в горошек. Пятый вид — киви Оуэна (Apteryx owenii), или маленький киви в горошек, — находится под угрозой исчезновения: в дикой природе осталось около 1400 особей.

Внешний вид и особенности

Длина тела киви варьируется от 35 до 65 сантиметров, вес — от 1,3 до 4 килограммов у самых крупных видов. Внешне они больше напоминают пушистые комочки с длинным клювом, чем классических птиц. Их обоняние развито настолько, что по этому параметру они выделяются среди пернатых. Ноздри расположены на кончике длинного клюва, что позволяет им находить червей и насекомых, зарытых в влажной почве. Коричневатое, жестковатое оперение отлично маскирует их в густом подлеске, снижая необходимость убегать от врагов.

Поведение и образ жизни

Киви — убеждённые моногамы. Пары сохраняются годами, а иногда и всю жизнь, что помогает им лучше охранять территорию и заботиться о потомстве. Их участки обитания обычно обширны и богаты кормом. Птицы активно патрулируют границы и прогоняют незваных гостей.

Самка киви откладывает яйца, которые могут составлять до 20% от её массы — это абсолютный рекорд среди птиц. Чтобы сформировать такое яйцо, требуется много питания, а инкубация — в основном забота самца, который высиживает кладку от 70 до 90 дней. Птенцы появляются на свет уже в пуху и быстро становятся самостоятельными, что уменьшает риск нападения хищников.

Почему киви не летает

Миниатюрные крылья киви физически не способны поднять их массивное тело в воздух. Причина кроется в эволюции: миллионы лет назад на островах Новой Зеландии почти не было наземных хищников. Птицам не требовалось спасаться бегством, и способность летать утратила своё значение. Зато развились качества, полезные для жизни на земле — сильные ноги, острое обоняние и умение находить еду в почве.

Угрозы и охрана

Сегодня киви оказались в сложной ситуации. Главные опасности — уничтожение лесов и нападения завезённых видов: собак, кошек, а особенно горностаев. Неспособность взлететь делает их лёгкой добычей. Новозеландские учёные и экологи ведут масштабные программы по спасению киви: создают заповедники, борются с хищниками, занимаются разведением птиц в неволе и возвращением их в безопасные места. Удастся ли сохранить этот символ страны — покажет время.

Уточнения

Рели́кт — вид живых организмов, сохранившийся в данном регионе от флоры или фауны прошлых геологических эпох и находящийся в некотором несоответствии с современными условиями существования. Реликты являются проявлением прошлого в наше время.

