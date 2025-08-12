Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэдклифф исключил своё участие в сериале Гарри Поттер: раскрыта причина
Садовод Самойлова назвала способы защиты картофеля от гниения в дождливое время
Гиперэкстензия, становая тяга и планки полезны для укрепления спины
Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 30% в 2025 году — РГ
По следам истории: как Ле-Кастелле стала частью Прованса
Госавтоинспекция напоминает: движение без работающих стоп-сигналов запрещено ПДД
Наташа Королёва сорвалась на организаторов после отключения света на концерте
Салат из арбуза, клубники, огурца и лайма восполняет водный баланс
Дизайнеры назвали ключевые цвета и материалы для интерьера 2025 года

Живое напоминание о прошлом: пернатый реликт, забывший дорогу в небо

Киви имеют крылья, но не могут летать из-за эволюционных особенностей
3:40
Зоосфера

Мир птиц полон сюрпризов, и киви — один из них. О нём часто говорят, что он совсем без крыльев, хотя это не так. У киви они есть, но настолько крошечные, что скрыты под плотным оперением и практически незаметны. Из-за их размера взлететь эта птица просто не может.

Птица киви в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птица киви в лесу

Разнообразие видов

Киви относится к семейству Apterygidae и роду Apteryx. В лесах Новой Зеландии, на высоте до 1200 метров, обитает пять видов этих птиц. Четыре из них числятся в категории "уязвимые": южный коричневый киви (Apteryx australis), северный коричневый киви, или киви Мантелла (Apteryx mantellii), киви Окарито (Apteryx rowi), встречающийся только в одноимённом лесу на Южном острове, и киви роа (Apteryx haastii) — крупный киви в горошек. Пятый вид — киви Оуэна (Apteryx owenii), или маленький киви в горошек, — находится под угрозой исчезновения: в дикой природе осталось около 1400 особей.

Внешний вид и особенности

Длина тела киви варьируется от 35 до 65 сантиметров, вес — от 1,3 до 4 килограммов у самых крупных видов. Внешне они больше напоминают пушистые комочки с длинным клювом, чем классических птиц. Их обоняние развито настолько, что по этому параметру они выделяются среди пернатых. Ноздри расположены на кончике длинного клюва, что позволяет им находить червей и насекомых, зарытых в влажной почве. Коричневатое, жестковатое оперение отлично маскирует их в густом подлеске, снижая необходимость убегать от врагов.

Поведение и образ жизни

Киви — убеждённые моногамы. Пары сохраняются годами, а иногда и всю жизнь, что помогает им лучше охранять территорию и заботиться о потомстве. Их участки обитания обычно обширны и богаты кормом. Птицы активно патрулируют границы и прогоняют незваных гостей.

Самка киви откладывает яйца, которые могут составлять до 20% от её массы — это абсолютный рекорд среди птиц. Чтобы сформировать такое яйцо, требуется много питания, а инкубация — в основном забота самца, который высиживает кладку от 70 до 90 дней. Птенцы появляются на свет уже в пуху и быстро становятся самостоятельными, что уменьшает риск нападения хищников.

Почему киви не летает

Миниатюрные крылья киви физически не способны поднять их массивное тело в воздух. Причина кроется в эволюции: миллионы лет назад на островах Новой Зеландии почти не было наземных хищников. Птицам не требовалось спасаться бегством, и способность летать утратила своё значение. Зато развились качества, полезные для жизни на земле — сильные ноги, острое обоняние и умение находить еду в почве.

Угрозы и охрана

Сегодня киви оказались в сложной ситуации. Главные опасности — уничтожение лесов и нападения завезённых видов: собак, кошек, а особенно горностаев. Неспособность взлететь делает их лёгкой добычей. Новозеландские учёные и экологи ведут масштабные программы по спасению киви: создают заповедники, борются с хищниками, занимаются разведением птиц в неволе и возвращением их в безопасные места. Удастся ли сохранить этот символ страны — покажет время.

Уточнения

Рели́кт — вид живых организмов, сохранившийся в данном регионе от флоры или фауны прошлых геологических эпох и находящийся в некотором несоответствии с современными условиями существования. Реликты являются проявлением прошлого в наше время.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Последние материалы
Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом
Убийства Линкольна и Кеннеди совпали по ключевым обстоятельствам спустя век
В Китае за неделю зарегистрировали более тысячи случаев чикунгунья
Забудьте про засоры: простой способ очистить унитаз солью и кипятком
Климова рассказала о внешнем сходстве своих четверых детей с их отцами
ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
Следите за транзакциями: как избежать попадания в черный список проката
Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин
Елена Воробей заявила, что в 58 лет может себе позволить Прохора Шаляпина
Полировка внешнего стекла фар улучшает свет после внутренней очистки отражателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.