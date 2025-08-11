Три домашних лайфхака и кошки больше не потревожат ваш сад — проверенные методы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Зоосфера

Сад — это место, где мы наблюдаем, как растёт жизнь, и вкладываем в него душу. Но даже здесь бывают неожиданные проблемы. И речь не о засухе или вредителях, а о кошках, которые обожают разрывать клумбы и превращать грядки в свой личный туалет.

Кошка в саду
Фото: Designed be Freepik by freestockcenter is licensed under Public domian
Кошка в саду

Как прогнать кошек из сада без вреда для них

В отличие от собак, которых можно держать за забором, кошек так просто не остановить. Многие садоводы пробуют разные гуманныe способы, чтобы отучить их от этих привычек.

По данным Express, есть три простых метода, которые могут помочь.

1. Жгучий перец

Посыпьте им землю на всей проблемной территории. Эффект сохраняется до двух недель и помогает не только против кошек, но и против насекомых-вредителей.

2. Цитрусовые

Очистки апельсинов или лимонов — отличное средство. Кошки не переносят запах цитрусов и будут избегать такие места. Приятный бонус — этот аромат отпугивает и комаров.

3. Молотый кофе

Остатки после приготовления кофе тоже работают. Кошкам неприятен и запах, и текстура кофейной гущи, поэтому они вряд ли выберут это место для "дел".

К тому же кофе служит удобрением для почвы.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
