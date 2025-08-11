Три домашних лайфхака и кошки больше не потревожат ваш сад — проверенные методы

3 эффективных и безопасных способа прогнать кошек из сада

Сад — это место, где мы наблюдаем, как растёт жизнь, и вкладываем в него душу. Но даже здесь бывают неожиданные проблемы. И речь не о засухе или вредителях, а о кошках, которые обожают разрывать клумбы и превращать грядки в свой личный туалет.

Кошка в саду

Как прогнать кошек из сада без вреда для них

В отличие от собак, которых можно держать за забором, кошек так просто не остановить. Многие садоводы пробуют разные гуманныe способы, чтобы отучить их от этих привычек.

По данным Express, есть три простых метода, которые могут помочь.

1. Жгучий перец

Посыпьте им землю на всей проблемной территории. Эффект сохраняется до двух недель и помогает не только против кошек, но и против насекомых-вредителей.

2. Цитрусовые

Очистки апельсинов или лимонов — отличное средство. Кошки не переносят запах цитрусов и будут избегать такие места. Приятный бонус — этот аромат отпугивает и комаров.

3. Молотый кофе

Остатки после приготовления кофе тоже работают. Кошкам неприятен и запах, и текстура кофейной гущи, поэтому они вряд ли выберут это место для "дел".

К тому же кофе служит удобрением для почвы.

Уточнения

