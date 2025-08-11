Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры создают гардеробные в хрущёвках и брежневках
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений

Этот запах сильнее кошачьего упрямства: питомец забудет дорогу навсегда

Ветеринары: рута, лук и цитрусовые помогают отучить кошку шкодить
Зоосфера

Обоняние у животных развито гораздо сильнее, чем у человека. И если одни ароматы вызывают у кошек интерес, то другие — резкое отвращение. Эту особенность можно использовать в "педагогических" целях, чтобы мягко отучить питомца от нежелательных действий.

кот и цитрусовые
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кот и цитрусовые

1. Рута — враг для усатых гостей

Немногие знают, что запах руты вызывает у кошек почти физическое отвращение. Опытные дачники высаживают её на участках, чтобы отпугнуть соседских питомцев.
Бонус: этот аромат не нравится и змеям, так что растение защищает территорию вдвойне.

2. Репчатый лук

Ещё один запах, который кошки категорически не переносят. Чтобы защитить определённое место, достаточно натереть его сырым луком. Особенно эффективно это в помещениях, где животное часто шкодит.

3. Уксус и цитрусовые

Аромат уксуса или цитрусовых фруктов также заставит кошку держаться подальше. Можно использовать как сам сок, так и цедру или свежие корки апельсина, лимона, грейпфрута.

Важно: такие методы безопасны для здоровья питомца, но применять их нужно разумно, избегая чрезмерно резких концентраций.

Уточнения

Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.