Этот запах сильнее кошачьего упрямства: питомец забудет дорогу навсегда

Обоняние у животных развито гораздо сильнее, чем у человека. И если одни ароматы вызывают у кошек интерес, то другие — резкое отвращение. Эту особенность можно использовать в "педагогических" целях, чтобы мягко отучить питомца от нежелательных действий.
Немногие знают, что запах руты вызывает у кошек почти физическое отвращение. Опытные дачники высаживают её на участках, чтобы отпугнуть соседских питомцев.
Бонус: этот аромат не нравится и змеям, так что растение защищает территорию вдвойне.
Ещё один запах, который кошки категорически не переносят. Чтобы защитить определённое место, достаточно натереть его сырым луком. Особенно эффективно это в помещениях, где животное часто шкодит.
Аромат уксуса или цитрусовых фруктов также заставит кошку держаться подальше. Можно использовать как сам сок, так и цедру или свежие корки апельсина, лимона, грейпфрута.
Важно: такие методы безопасны для здоровья питомца, но применять их нужно разумно, избегая чрезмерно резких концентраций.
Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.
