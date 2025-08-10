Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу

Многие кошатники уверены: раз кошка переносит своих котят за загривок, то и человека этот способ не должен смущать. Но для взрослого питомца такой приём может быть опасен. Эксперты объяснили, чем он грозит.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кот за шкирку

1. Кожа уже не та

С возрастом кожа кошки теряет эластичность, становится грубее и менее податливой. К этому добавляется и разница в весе — взрослый кот значительно тяжелее котёнка, поэтому нагрузка на ткани возрастает.

2. Риск травм мышц и позвоночника

Поднимая взрослое животное за загривок, легко повредить мышцы шеи или даже разорвать связки. В тяжёлых случаях возможно повреждение позвоночника.

3. Опасность для дыхания

Из-за особенностей строения тела при подъёме за загривок у кошки может нарушиться дыхание. В крайних случаях это приводит к удушью.

4. Стресс и потеря доверия

Такой жест для взрослого питомца — не проявление заботы, а источник страха. Хватая кота "за шкирку", вы рискуете вызвать стресс и даже подорвать его доверие к вам. Для животного это может выглядеть как агрессия или оскорбление.

Вывод: поднимать за загривок можно только котят, и то — очень аккуратно. Для взрослой кошки выбирайте более безопасные способы, поддерживая её под грудью и животом.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

