Имя — как ключ к сердцу котёнка: как подобрать тот самый звук

Эксперты: кошки лучше запоминают имена из двух слогов со свистящими звуками
Зоосфера

Выбор имени для питомца — не просто формальность. Это решение, которое будет сопровождать вас и вашего любимца долгие годы. От того, какое имя вы дадите котёнку, зависит, насколько быстро он его запомнит и будет реагировать.

Ошибка, которую совершают многие

Часто владельцы стремятся придумать как можно более необычную кличку, чтобы подчеркнуть свою оригинальность. Но слишком сложное или длинное имя котёнок просто не запомнит — и вся идея потеряет смысл.

Как правильно выбрать кличку

1. Длина имеет значение

Эксперты советуют выбирать имена из двух слогов. Они звучат чётко, легко запоминаются и быстро приучаются.

2. Звуки, которые нравятся кошкам

Кошки особенно хорошо реагируют на свистящие звуки, а также на буквы "р" и "м". Эти звуки делают имя более привлекательным для слуха питомца.
А вот слишком много шипящих лучше избегать — они могут раздражать животное.

3. Учитывайте характер

Есть мнение, что имя может влиять на поведение. Если хотите, чтобы котёнок вырос спокойным или, наоборот, активным — выбирайте кличку в соответствии с желаемыми ассоциациями. Можно вдохновляться популярными "успешными" именами, которые часто используют другие владельцы.

Правильно подобранное имя станет для котёнка не только "визиткой", но и важной частью его взаимодействия с вами.

Котёнок - детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

