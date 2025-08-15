Мурлыканье как лекарство: как кошки лечат нас, даже когда мы этого не замечаем

Мурлыканье кошки успокаивает, снимает боль и улучшает кровообращение

Мурлыканье — это одно из самых характерных и загадочных явлений для владельцев кошек. Питомцы мурлыкают в разных ситуациях: от удовольствия, в моменты боли или страха, а также во время общения с людьми и котятами. В этой статье расскажем о том, почему кошки мурчат, что влияет на их поведение и как мурчание может быть полезным для человека.

Как кошки мурчат

Мурлыканье — это результат сокращения мышц, окружающих голосовые связки, что вызывает вибрацию подъязычных косточек. Эта вибрация проходит по всему телу кошки, улучшая циркуляцию крови и поддерживая активность ее мышц, особенно если кошка долго лежит.

Мурлыкают и другие кошки из семейства кошачьих, такие как гепарды и рыси, однако механизм мурчания у них отличается от домашних кошек.

Почему кошки мурчат

С котятами : Когда котенок мурчит, это сигнал для мамы, что он сыт и доволен. Мурчание успокаивает котят и позволяет им чувствовать себя в безопасности.

С человеком : Взаимодействуя с владельцем, кошки часто мурлыкают, выражая благодарность, удовольствие или приветствие.

С другими кошками : В общении с сородичами мурчание помогает показать отсутствие угрозы и спокойное настроение.

При стрессе или боли: Мурлыканье может быть способом самоуспокоения для кошек, например, когда они испытывают боль или страх.

Мурчание также может способствовать выработке гормонов, обладающих расслабляющим и обезболивающим действием, что особенно заметно у кошек во время родов.

Почему кошки мурчат и перебирают лапками

Когда котенок сосет молоко у мамы, он не только мурлыкает, но и перебирает лапками живот мамы — это поведение называется "молочным шагом". Оно способствует увеличению притока молока и обеспечивает котенку комфорт и безопасность. Взрослая кошка может продолжать проявлять это поведение, особенно когда чувствует удовольствие, например, при поглаживании или общении с хозяином.

Если кошка продолжает мять одеяло или вас, это может быть проявлением компульсивного поведения. В этом случае, если животное не чувствует дискомфорта, просто перенесите его на комфортное место для этого поведения. Но если это становится навязчивым, возможно, потребуется консультация ветеринара.

Как кошачье мурчание действует на человека

Мурлыканье кошки не только приятно, но и имеет лечебный эффект. Ветеринары и специалисты по фелинотерапии считают, что мурчание оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Существует даже специальная терапия с использованием звуков кошачьего урчания, которая помогает при лечении ментальных расстройств, психических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.

Частота звука мурчания кошки (21-24 Гц) помогает успокоить нервную систему, улучшить мозговое кровообращение, нормализовать пульс и снизить кровяное давление.

Почему кошка перестала мурчать

Если кошка раньше мурлыкала постоянно, а потом перестала, это может быть связано со стрессом или недомоганием. Возможно, питомец чувствует угрозу или недостаток внимания. Иногда кошки перестают мурлыкать из-за недовольства с хозяевами, а также в случае проблем с общением или болезни.

Чтобы вернуть мурчание, можно начать больше играть с кошкой, уделять ей внимание и поощрять ее за хорошие поступки.

Как помочь кошке замурлыкать

Чтобы кошка снова начала мурлыкать, используйте следующие методы:

Играйте с питомцем и показывайте свою вовлеченность.

Предлагайте лакомства за успешные попытки или хорошее поведение.

Регулярно хвалите питомца и создавайте комфортную атмосферу для общения.

Когда кошка почувствует себя в безопасности, она вернется к своим привычкам, и мурчание вновь станет обычным для нее поведением.

Здоровье кошки и питание

Здоровье кошки напрямую зависит от питания. Кошки — хищники, и их рацион должен содержать много белка. Правильное питание поможет кошке оставаться здоровой и счастливой, а также поддержит ее эмоциональное состояние.

