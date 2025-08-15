Манчкины: коротконогие кошки, которые покорили мир и стали таксами в мире фелинологии

История породы манчкин

Необычные коротконогие кошки были замечены в разных странах в разные исторические периоды. В 1944 году доктор Уильямс-Джонс в ветеринарном отчете упоминал о таких животных. В 1956 году их заметили в Сталинграде, а в 1970-х годах появились в Новой Англии. Однако исторический момент для манчкинов наступил в 1983 году, когда учительница Сандра Хокенедел из Луизианы нашла коротконогую кошку по имени Ежевичка, ставшую родоначальницей породы. Название манчкин пришло от персонажей романа Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз".

Порода получила признание в международных фелинологических организациях, таких как TICA (Международная ассоциация кошек), которая присвоила манчкинам статус чемпионов в 2003 году.

Характеристика породы

Манчкины — это кошки с короткими лапками и длинным телом, их походка напоминает движения хорька, но при этом они остаются грациозными. Представители породы могут быть как короткошерстными, так и длинношерстными. У них мягкая и плюшевая шерсть, а у длинношерстных манчкинов хвост украшен кисточками.

Вес взрослой кошки : самки — 2-5 кг, самцы — 4-6 кг.

Рост : 12,5-18 см в холке.

Продолжительность жизни : 13-16 лет.

Тип шерсти: короткая или средней длины, с умеренным подшерстком.

Окрас манчкинов

Манчкины могут иметь любой окрас, от одноцветных (черный, белый, кремовый, рыжий) до более сложных, таких как табби, черепаховый и колор-пойнт. Сиамский окрас с плавными переходами от темного к светлому особенно характерен для колор-пойнтов, где темные участки выделяются на мордочке, ушках, лапах и хвосте.

Характер манчкина

Манчкины известны своим добрым и дружелюбным характером. Они не проявляют агрессии и любят физический контакт с хозяевами. Эти кошки умны, любопытны и легко ладят с детьми и незнакомыми людьми. Несмотря на короткие лапки, они обладают отличной смекалкой и могут забраться на возвышенности. Их темперамент позволяет быстро адаптироваться к новым условиям, и они легко находят себе развлечения, такие как сбор игрушек, что напоминает поведение сорок.

Манчкины редко мяукают, сдержанны в выражении эмоций, что делает их довольно спокойными питомцами.

Уход за манчкином

Манчкины требуют стандартного ухода, как и другие кошки. Короткошерстных манчкинов следует вычесывать один раз в неделю, а длинношерстных — дважды. Для этого подойдут специальные расчески-гребни. Купание необходимо проводить 3-4 раза в год, используя шампуни для кошек. Когти следует подстригать примерно раз в месяц, чтобы предотвратить болевые ощущения и проблемы с суставами.

Также важно регулярно чистить зубы питомца (лучше ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю), а глаза и уши — по мере необходимости.

Проблемы со здоровьем

Манчкины имеют довольно крепкое здоровье, но могут быть подвержены некоторым заболеваниям:

Лордоз позвоночника - растяжение позвонков в грудном отделе.

Дисплазия тазобедренного сустава .

Гипертрофическая кардиомиопатия .

Проблемы с мочевыми путями и глазами.

Регулярные посещения ветеринара помогут предотвратить развитие этих заболеваний.

Особенности питания

Манчкины склонны к набору лишнего веса, поэтому важно следить за их рационом. Порция корма должна быть тщательно контролируема, и не следует перекармливать питомца. Правильное питание, сбалансированное по белкам, жирам, витаминам и минералам, способствует поддержанию здоровья и жизненной энергии манчкина.

Как выбрать породистого котенка

Если вы решили завести котенка манчкина, выберите его только в проверенном питомнике. Убедитесь в здоровье котенка, поинтересуйтесь родословной, а также проверьте наличие необходимых прививок. Обратите внимание на поведение котенка — он должен быть игривым и любознательным.

Популярные клички для манчкинов