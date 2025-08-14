Что нужно знать о когтях собаки, чтобы уход за ними был безопасным и безболезненным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стрижка когтей — важная часть ухода за собакой, однако для некоторых владельцев это может быть сложной задачей. В этой статье мы расскажем, как правильно подстричь когти собаке в домашних условиях, а также поддерживать их здоровье.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нужно ли стричь когти собаке

У домашних собак когти не стачиваются так, как у их диких сородичей, поэтому стрижка необходима для предотвращения проблем с лапами и суставами. Часто игнорирование стрижки может привести к деформациям лап, заболеваниям суставов и нарушению осанки, а также вызвать болевые ощущения при ходьбе и беге.

Для аборигенных и рабочих пород, которые активно занимаются физической активностью, когти могут стачиваться естественным путем. Однако даже для таких собак регулярная стрижка все равно важна для поддержания комфортной длины когтей.

Строение когтей собаки

Когти собак помогают им рыть землю, удерживать добычу и уверенно двигаться. Они имеют роговую оболочку, которая покрывает коготь не полностью, и внутреннюю часть — пульпу, которая содержит нервные окончания и кровеносные сосуды. Важно избегать повреждения этой живой части когтя, так как это может привести к кровотечению.

Инструменты для стрижки когтей

Для безопасной стрижки когтей собаке нужно использовать специализированные инструменты:

  • Когтерез - лучший инструмент для стрижки. Это может быть гильотинного типа или ножницы-кусачки, которые удобны для неопытных владельцев. Когтерез с ограничителем сделает процесс более безопасным.

  • Пилочка - нужна для подравнивания острых краев когтей после стрижки.

  • Кровоостанавливающее средство - для экстренных случаев, если случайно повреждена живая часть когтя.

Как правильно подстричь когти собаке

Подготовка

  1. Выберите подходящее место. Лучше всего это делать в спокойной обстановке, чтобы питомец не испытывал стресса.

  2. Подготовьте инструменты - убедитесь, что у вас есть когтерез, стерильная салфетка и кровоостанавливающее средство.

  3. Усадите питомца. Он должен быть расслаблен и комфортно расположиться для процедуры.

Процесс стрижки

  1. Осмотрите когти. Стрижку нужно делать, когда когти сильно выступают за пределы пальца и касаются пола.

  2. Определите место среза. Если когти светлые, живую часть видно через роговую оболочку. Начинайте с небольшого среза, чтобы избежать повреждения пульпы, особенно если когти темные.

  3. Аккуратно обрежьте коготь. Сделайте срез только по острой части когтя, избегая попадания в пульпу.

  4. Отполируйте неровности. Если после стрижки остались острые края, аккуратно обработайте их пилочкой.

Завершение процедуры

После стрижки обязательно поблагодарите питомца и угостите его лакомством. Положительная ассоциация с процессом сделает уход за когтями более приятным и привычным для вашего питомца.

Что делать, если вы травмировали коготь

Если во время стрижки случайно повредили живую часть когтя и началось кровотечение:

  1. Остановите кровотечение. Используйте кровоостанавливающее средство или прижмите стерильную вату.

  2. Не трогайте поврежденный коготь. Если кровотечение не прекращается, забинтуйте лапу и обратитесь к ветеринару для квалифицированной помощи.

Уход за когтями и профилактика

Для поддержания здоровья когтей, особенно в холодное время года, очищайте лапы после прогулок от грязи и бактерий. Используйте специальные средства для ухода и укрепления когтей, чтобы предотвратить возможные проблемы и заболевания.

Уточнения

Когти - роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
