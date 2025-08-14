Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как собаки видят мир на самом деле — и почему их зрение сильно отличается от человеческого

Собаки видят синий и жёлто-серый, но не различают красный и зелёный
3:32
Зоосфера

Многие владельцы собак задумываются о том, как видит мир их питомец. В этой статье мы расскажем, как устроено зрение у собак, какие особенности у них есть в восприятии мира и как это влияет на их повседневную жизнь.

Собака-астронавт в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака-астронавт в космосе

Строение глаз собаки

Глаз собаки анатомически схож с человеческим. Он состоит из роговицы, которая отвечает за преломление света, а также хрусталика, который работает как линза, фокусируя изображение. Важной особенностью собачьего глаза является наличие третьего века — дополнительной оболочки, защищающей глаз от попадания пыли и соринок.

Собаки имеют сетчатку, которая устроена по-другому, чем у людей. Это позволяет им лучше видеть в условиях низкой освещенности, что помогает им охотиться в сумерках и ночное время.

Как собаки видят мир

Панорамное зрение и дальнозоркость

Собаки видят мир в панорамном изображении, то есть они сразу видят объект целиком, без необходимости поворачивать голову. При этом они плохо видят объекты, расположенные ближе 30 см. Основной источник информации для собак — это обоняние, а не зрение. Обоняние помогает питомцам чувствовать пищу, даже если они ее не видят.

Цвета, которые видят собаки

Собаки не могут воспринимать красный и зеленый цвета в том же спектре, что и люди. Эти цвета они видят как желто-серые. Однако собаки могут хорошо различать сине-фиолетовый цвет и 40 оттенков серого. За это отвечает тапетум — светоотражающая мембрана, расположенная за сетчаткой.

Зрение в темноте

Собаки видят в темноте лучше, чем люди, благодаря особым клеткам в сетчатке. Это дает им преимущество в условиях плохой видимости, например, в сумерках.

Роль других органов чувств

Собаки больше полагаются на слух и обоняние, чем на зрение. Они могут слышать ультразвук, что помогает им реагировать на звуки на дальних расстояниях, которых человек не может уловить.

Проблемы со зрением у собак

Как и у людей, у собак могут возникать проблемы с глазами. Основные причины — врожденные дефекты, инфекционные заболевания, механические повреждения и возрастные изменения. Важно регулярно проверять здоровье глаз питомца у ветеринара, так как многие проблемы с глазами не видны на первый взгляд.

Изменения в поведении, такие как частичное прислушивание или длительное замирание, могут быть признаками ухудшения зрения.

Особенности зрения у разных пород

Хотя все собаки видят мир схожим образом, у некоторых пород есть особенности в строении глаз. Например, у борзых и гончих широкий угол обзора, что помогает им в охоте, в то время как у брахицефальных пород (мопсы, бульдоги) угол обзора меньше из-за укороченной лицевой части черепа.

Влияние питания на здоровье глаз

Глазам собаки также необходимо получать все необходимые питательные вещества для поддержания хорошего зрения. Важно выбирать сбалансированные корма, которые содержат витамины и минералы, необходимые для здоровья глаз. Избыток витамина А может быть токсичен, поэтому не следует использовать добавки без рекомендаций ветеринарного специалиста.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
