Этот орган помогает кошке охотиться, ухаживать за собой и даже регулировать температуру

Шершавый язык кошки помогает ухаживать за шерстью и разделывать пищу
3:22
Зоосфера

Язык кошки — это уникальный орган, который играет важную роль в различных аспектах жизни питомца. Его необычная структура и особенности работы помогают кошке ухаживать за собой, питаться и поддерживать гигиену.

Кошка в жару
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка в жару

Строение кошачьего языка

Язык кошки состоит из поперечных и продольных мышц, которые позволяют ей вытягивать и прятать его во рту, а также двигать в разных направлениях. На его поверхности расположены мелкие ороговевшие сосочки, называемые капиллярными. Эти сосочки направлены в сторону гортани и придают языку шероховатую поверхность. Именно благодаря этим особенностям кошка может выполнять различные действия с языком.

Зачем кошке шершавый язык

Уход за шерстью и гигиена

Кошки вылизываются для ухода за своей шерстью, удаляя грязь, посторонние запахи и распутывая шерстинки. Язык работает как расческа, особенно в труднодоступных местах, помогая поддерживать шерсть в хорошем состоянии. Кошка тщательно вылизывает себя, поскольку это помогает ей поддерживать не только чистоту, но и ухаживать за состоянием шерстяного покрова.

Питье и теплообмен

Когда кошка пьет, ее язык загибается назад и действует как ложка, поднимая воду в рот. Также слюна, которая испаряется с поверхности языка, помогает животному охлаждаться в жаркое время года. Это важный процесс, так как кошки не могут потеть так, как люди, из-за меньшего количества потовых желез. Вылизывание шерсти помогает регулировать теплообмен.

Пищеварение и разделка пищи

Как прирученный хищник, кошка использует шершавый язык для разделки мяса, отрывая необходимые кусочки пищи. Язык помогает ей разрывать мясные волокна, а слюна смачивает еду, облегчая процесс проглатывания пищи без тщательного пережевывания.

Поведение матери

Мама-кошка сразу после родов начинает вылизывать котят. Это не только помогает удалить амниотический мешок, но и стимулирует дыхание малыша. Позже она продолжает вылизывать котят, массируя их животики для стимуляции дефекации и мочеиспускания.

Как по языку определить состояние здоровья кошки

Язык кошки может служить индикатором здоровья. Здоровое животное имеет язык бледно-розового цвета. Изменения цвета или налет на языке могут указывать на различные заболевания. Например:

  • Белый налет может свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

  • Темный или коричневый налет может говорить о проблемах с сердцем или дыхательной системой.

  • Желтый налет может указывать на заболевания печени.

Если вы заметили изменения, нехарактерные для нормального состояния языка, обратитесь к ветеринару.

Здоровье и питание

Здоровье вашей кошки во многом зависит от правильного питания. Кошки — это хищники, и их рацион должен быть ориентирован на мясные продукты, что отражает инстинктивное поведение их диких предков. Правильный корм с учетом потребностей кошки поможет поддерживать ее здоровье на высоком уровне.

Уточнения

Язы́к - непарный вырост дна ротовой полости у особей позвоночных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
