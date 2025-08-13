Эти правила стрижки когтей помогут избежать травм и сохранить доверие питомца

Стрижку когтей кошке проводят в спокойной обстановке с поощрением

Стрижка когтей — важный аспект ухода за питомцем. У домашних кошек когти часто не стачиваются, как у их диких сородичей, что может приводить к дискомфорту. В этой статье расскажем, как правильно подстричь когти кошки, как часто это делать и какие инструменты понадобятся.

Нужно ли стричь когти кошке

Необходимость стрижки когтей зависит от индивидуальных особенностей питомца. У некоторых кошек когти отрастают быстрее, у других — медленнее. Регулярная стрижка когтей помогает поддерживать их остроту и прочность, что важно для нормальной активности кошки — лазания, удержания добычи и защиты от угроз.

С какого возраста и как часто можно подстригать когти

Стрижку когтей можно начинать с 8-12 недель, когда котенок уже немного привык к хозяевам. При этом важно ориентироваться на длину когтей и комфорт питомца. Если кошка активно использует когтеточку и ведет активный образ жизни, стрижка может требоваться раз в 4-6 недель. Для спокойных питомцев стрижка может понадобиться чаще, каждые 3 недели.

Инструменты для стрижки когтей

Для безопасной стрижки когтей вам понадобятся следующие инструменты:

Когтерез - бывают разных видов, но секаторные модели считаются наиболее удобными. Избегайте использования обычных маникюрных ножниц.

Пилочка для ногтей - для шлифовки неровностей после стрижки.

Перевязочный материал - для экстренных случаев, если вы случайно повредите коготь.

Как правильно подстричь когти кошке

Подготовка: выберите тихое место, где питомец будет расслаблен. Убедитесь, что все инструменты под рукой. Приучение кошки: вначале просто прикасайтесь к лапкам и показывайте кошке когтерез. Постепенно увеличивайте время взаимодействия. Процесс стрижки: аккуратно возьмите лапу кошки, осмотрите коготь, чтобы определить, где заканчивается "живая" часть. Сделайте аккуратный срез, избегая попадания в пульпу. Похвалите питомца после каждого когтя и наградите лакомством.

После стрижки

После завершения процедуры обязательно похвалите кошку и угостите ее лакомством. Положительная ассоциация с процедурами ухода поможет сделать стрижку когтей регулярным и менее стрессовым процессом для питомца.

Преимущества когтеточки

Когтеточка является необходимым аксессуаром в доме. Она помогает кошке естественно стачивать когти, что снижает потребность в частой стрижке. К тому же когтеточка:

Поддерживает здоровье когтей.

Снижает стресс.

Помогает избежать повреждений мебели.

Если вы сделаете стрижку когтей регулярным ритуалом и обеспечите питомца когтеточкой, уход за ним станет намного проще и безопаснее.

Уточнения

Когти - роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

