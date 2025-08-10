Одиночество на диване: как однообразие превращает кота в апатичного медведя

Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки

Может показаться странным, но даже домашние коты и кошки скучают. И дело не только в том, что хозяев нет дома. Иногда питомец тоскует, даже если вы рядом — просто вы не замечаете, как однообразная жизнь начинает его утомлять.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот смотрит телевизор

Признаки кошачьей скуки

1. Деструктивное поведение

Когда коту нечем заняться, он находит себе "развлечения": дерёт мебель, рвёт занавески, сбрасывает вещи с полок. На самом деле он просто старается привлечь ваше внимание.

2. Чрезмерный уход за собой

От скуки животное может слишком часто вылизываться, что иногда приводит к раздражениям или воспалениям кожи. Но помните: это также может быть симптомом проблем со здоровьем.

3. Постоянный сон

Да, кошки любят дремать, но если питомец спит больше 15-16 часов в сутки — это повод насторожиться. Ещё один тревожный знак — потеря интереса к новым предметам или еде.

Как развеселить питомца

Проводите с ним больше времени: играйте, общайтесь, гладьте.

Заведите второго питомца, чтобы у вашего любимца появился компаньон.

Обустройте место для игр: когтеточки, домики, полки для лазанья.

Освободите подоконник, чтобы он мог наблюдать за улицей.

Приобретите интерактивные игрушки, которые можно использовать даже в ваше отсутствие.

Скука у кошек — не пустяк. Достаточно немного изменить их повседневную жизнь, чтобы вернуть питомцу интерес к происходящему и хорошее настроение.

Уточнения

Ску́ка - вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное психическое состояние, характеризующееся снижением активности, отсутствием интереса к какой-либо деятельности, окружающему миру и другим людям.

