Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
3:33
Зоосфера

Чёрная мамба — одна из самых опасных ядовитых змей планеты. Её репутация формировалась веками и основана не только на смертельно опасном яде, но и на особенностях поведения, скорости и готовности к атаке.

змея чёрная мамба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
змея чёрная мамба

Ареал и образ жизни

Обитание этой змеи охватывает обширные территории Восточной, Южной и Западной Африки. В засушливых саваннах она прячется в траве, а в лесах способна перемещаться по деревьям. Климат региона и обилие добычи, в том числе мелких птиц и грызунов, создают идеальные условия для выживания вида.

Режим дня включает утренний выход на солнце для прогрева тела, охоту, отдых и повторную охоту ближе к вечеру. Такое распределение активности обеспечивает постоянную готовность к движению и нападению.

Внешние особенности

Несмотря на название, чёрная мамба не имеет чёрной чешуи — её окрас тёмно-оливковый. Название связано с цветом внутренней поверхности пасти, имеющей насыщенный чёрный оттенок. Длина взрослой особи обычно превышает 2 метра, а максимальные зарегистрированные размеры достигали 4,5 метров. При этом вес редко превышает 4 килограмма.

Скорость и манёвренность

Чёрная мамба — одна из самых быстрых змей в мире. На коротких дистанциях она способна развивать скорость до 16 км/ч, что делает попытку убежать от неё практически бесполезной. Благодаря длине и гибкости тела змея может наносить укусы в любую часть тела, включая грудь и лицо.

Тактика атаки

В случае угрозы или неожиданной встречи змея атакует без предварительных сигналов. Если противник замечен издалека, может быть предпринята демонстрация угрозы: поднимание передней части тела, шипение и раскрытие чёрной пасти.

Нападение сопровождается серией быстрых укусов, каждый из которых вводит в организм около 100 мг яда. Этот объём близок к смертельной дозе для человека.

Действие яда и последствия

Яд чёрной мамбы начинает действовать в течение 10 минут, вызывая ухудшение зрения, затруднённое дыхание и нарушение речи. При отсутствии медицинской помощи через 45 минут наступает полная потеря контроля над мускулатурой и обездвиживание.

До появления противоядия смертность от укусов достигала 30% среди тех, кто успел добраться до медучреждений. Сегодня благодаря развитию медицины смертность снизилась, но остаётся около 2% даже при своевременном лечении.

Естественные враги

В природе на чёрную мамбу способны охотиться лишь немногие виды животных: медоеды, мангусты и крупные хищные птицы. У некоторых из них имеется частичная устойчивость к её яду, что позволяет им выживать после укусов.

Опасность для человека

Опасность заключается не только в яде и скорости, но и в том, что чёрная мамба способна проникать в жилые постройки. Эти змеи встречаются в подвалах, шкафах, под кроватями и даже в праздничных украшениях. В связи с этим в некоторых регионах Африки существует профессия змееловов, специализирующихся на поиске и отлове таких рептилий.

Уточнения

Чёрная ма́мба (лат. Dendroaspis polylepis) — ядовитая змея, распространённая в Африке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
